Menichini, nessun dramma. "Meritavamo di pareggiare: buone trame»

Se è vero che il Pontedera non è riuscito a fare tantissimo per provare almeno a pareggiare la partita, è altresì vero che anche la Torres non ha fatto grandi cose per vincerla. Ci è riuscita sfruttando un’incertezza difensiva, poi non ha combinato chissà che. Al punto che se alla fine fosse arrivato un pareggio non ci sarebbe stato da scandalizzarsi. L’analisi post-gara dell’allenatore Leonardo Menichini è quindi serena. "È stata una partita equilibrata – ha detto il tecnico granata - senza grandi occasioni per entrambe le squadre. Nel primo tempo, fino al gol (arrivato alla mezzora, ndr) abbiamo giocato alla pari, facendo vedere, secondo me, anche qualche buona trama di gioco. Il gol subito ci ha un po’ destabilizzato. Andando sotto dovevamo fare la partita noi e non era facile entrare perché la Torres si chiudeva bene". Menichini ha messo mano a tutte le frecce che aveva nell’arco, ma senza riuscire a sbloccare la situazione: "Nel secondo tempo ho messo tutti gli attaccanti che avevo a disposizione e c’è stato effettivamente un forcing da parte nostra. Forse siamo stati anche un po’ confusionari, ma comunque non siamo riusciti a concretizzare. L’occasione di Bassanini sarebbe potuta essere la svolta, ma purtroppo non c’è stata". Sul piano dell’impegno, invece, la squadra ha espresso il massimo che si può dare in questo periodo, e il tecnico l’ha notato: "Non ho niente da imputare alla squadra, hanno lottato tutti. Abbiamo tenuto bene il campo ma ci è mancato il guizzo. Dobbiamo far funzionare meglio la fase offensiva, e con questo intendo tutta la squadra, non solo gli attaccanti. Sotto l’aspetto dell’impegno e del sacrificio però non ho niente da dire ai ragazzi". Squadra e staff si sono imbarcati nella serata di ieri e stamani faranno ritorno in terraferma, dove domani inizieranno a preparare la prossima partita, venerdì alle 21 al Mannucci. "Ora dobbiamo recuperare e arrivare nel migliore dei modi alla partita contro l’Arezzo, dove affronteremo quella che ritengo la favorita del campionato".

Stefano Lemmi