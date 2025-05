Mens Sana: alla ricerca del nuovo tecnico per la stagione 25/26

Ancora nessuna novità in casa Mens Sana con la società che prosegue nella ricerca del tecnico che prenderà il posto di coach Paolo Betti sulla panchina della Note di Siena per la stagione 25/26. Il dg Caliani, insieme ai vertici societari e agli sponsor del club sto sondando diverse piste per trovare il profilo più adatto a proseguire nel solco lasciato dal coach di Castelfiorentino. L’identikit, confermato anche dallo stesso dg, è chiaro. La società di Viale Sclavo cerca, compatibilmente con il budget e l’ambizione di fare un altro campionato di buon livello, un allenatore professionista che possa guidare uno staff tecnico che potrebbe essere in buona parte quello dell’ultima stagione. Una volta individuato il tecnico di conseguenza sarà costruito il roster compatibilmente col budget. Le certezze al momento sono fondamentalmente due. La prima è la conferma di Pannini, che oltre ad essere un elemento chiave dal punto di vista comportamentale ed emotivo lo è anche dal punto di vista tecnico mentre è sicuro l’addio del centro Ragusa, che non ha convinto del tutto e sarà sostituito da un altro lungo. Le novità del 25/26 riguarderanno anche la formula del campionato che dovrebbe essere con gironi da 16 con playoff e playout direttamente al termine della regular season senza seconda fase. Si è intanto conclusa la stagione della Under19 Silver che ha perso la finale per il terzo posto di Coppa Toscana contro DLF Firenze per 54-64 (12-16; 25-34; 38-39). "Partita decisa negli ultimi tre minuti, dove dal +3 abbiamo subito un pesante break che ha portato alla sconfitta. Paghiamo il primo tempo, in cui siamo stati lenti e passivi, e i troppi tiri liberi sbagliati - il commento di coach Spadoni -. Questo non toglie nulla alla stagione fatta dai ragazzi. Arrivare alla Coppa Toscana ed affrontare squadre più grandi di noi per età e struttura fisica è stato un grande risultato". Guido De Leo