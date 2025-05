Mens Sana: futuro di coach Betti incerto, si pianifica il campionato 2025/26

La stagione della Note di Siena è andata in archivio già da una decina di giorni e in casa biancoverde, dopo gli ovvi bilanci, presto inizierà la fase della programmazione per il campionato 2025/26. Il direttore generale Riccardo Caliani è comunque già a lavoro nell’ottica di costruire un roster che possa fare bene almeno quanto quello che ha concluso la stagione appena andata in archivio. Prima però di pensare alle eventuali conferme dei giocatori che hanno fatto meglio occorrerà definire la posizione di allenatore e staff tecnico. Il nodo cruciale è legato ovviamente alla permanenza o meno di coach Paolo Betti (nella foto) sulla panchina della Mens Sana per quello che sarebbe il terzo anno di fila per il tecnico di Castelfiorentino. La società ha più volte ribadito la fiducia nel tecnico e nel suo operato dopo due annate ottime e per certi versi sorprendenti viste le premesse. C’è però da valutare un aspetto non secondario, ovvero la volontà dello stesso Betti che dopo la salvezza ottenuta vincendo contro Collegno non aveva nascosto una particolare stanchezza al termine di un campionato sicuramente molto impegnativo e logorante come quello di B Interregionale. Due sono sostanzialmente le opzioni sul tavolo di Caliani. La conferma di Betti unita magari all’innesto nello staff di un ulteriore assistente con esperienza a questo livello oppure l’arrivo sulla panchina di un coach professionista. Le prossime settimane saranno decisive in questo senso. Intanto la società ha annunciato che martedì prossimo alle 20 a ‘I Parolai’ in via Simone Martini andrà in scena una serata in collaborazione con ‘Io Tifo Mens Sana’ per festeggiare la permanenza in categoria e per salutare staff, giocatori, dirigenti e tifosi che hanno reso possibile tutto questo. I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione tramite whatsapp (dopo le 16) al numero di 3392109847 entro e non oltre lunedì. Il costo è di 15euro a persona.

Guido De Leo