Mens Sana: la carica di Jokic e Moretti: "Siamo pronti per una grande stagione"

L’impatto avuto la scorsa stagione, pur arrivando ad inizio gennaio, è stato così importante che la società ha puntato forte su una sua riconferma. Conferma che alla fine è arrivata e Balsa Jokic si dice felicissimo di questo. "Mi sono allenato molto per conto mio una volta finito il campionato con la Mens Sana – dice il numero 44 – perché voglio far vedere alla società, ai compagni e ai tifosi, i miei miglioramenti. È stato bellissimo sapere che la società aveva intenzione di confermarmi ed averlo saputo presto mi ha stimolato ulteriormente a fare il massimo in estate per presentarmi nel migliore dei modi al raduno e all’inizio della preparazione. La squadra è un ottimo mix tra giocatori nuovi e conferme dalla passata stagione. Siamo appena all’inizio e dobbiamo ancora logicamente crescere e migliorare tanto ma sono fiducioso". Con Jokic nel pacchetto dei lunghi ci sono anche Prosek e i nuovi Yarbanga e Moretti. Quest’ultimo, classe 2005, conosce bene coach Vecchi e si dice molto motivato per la prima esperienza da senior. "Sono felicissimo di essere qui – dice Alessandro Moretti – mi sembra che il gruppo sia già molto affiatato ed unito. Non vedo l’ora di scendere in campo e ripagare la fiducia che il club ha riposto in me. So che storia ha questo club e questo mi provoca ovviamente delle grandi emozioni. Sono un cinque ma posso giocare anche da quattro. Conosco bene coach Vecchi con cui h condiviso l’esperienza a Cividale due anni fa. Abbiamo un ottimo rapporto e lo ringrazio per la fiducia" ha concluso il numero 25 della Note di Siena. La preparazione della Mens Sana Basketball prosegue intanto tra sedute mattutine al PalaGiannelli e quelle del pomeriggio alla palestra del Bernino a Poggibonsi. La prima amichevole stagionale è in programma sabato alle ore 18 ad Arezzo contro la SBA. Nel week end successivo invece, i biancoverdi saranno ospiti del Costone per il quadrangolare con Virtus e Olimpia Legnaia. Anche la settimana dall’8 al 12 sarà svolta tutta in esterna, con due amichevoli in programma. Oltre a quella già prevista di sabato 13 settembre, nella quale i biancoverdi saranno impegnati a San Miniato, molto probabilmente i biancoverdi scenderanno in campo anche venerdì 12 contro la San Giobbe Chiusi (luogo ed orario da definire). La settimana del 15 settembre sarà invece quella del "ritorno a casa", con il parquet del PalaEstra che dovrebbe tornare agibile per la piena attività. Se così sarà, l’ultima amichevole del precampionato biancoverde si giocherà in casa, il 20 di settembre, sempre contro San Miniato.

g.d.l.