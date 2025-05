Mercatale Val di Pesa: salvezza in Seconda Categoria con Fabio Consigli

Ci sono delle stagioni nelle quali una salvezza in Seconda Categoria ha il valore di una promozione. Il Mercatale Val di Pesa centra l’obiettivo stagionale dopo aver superato tante difficoltà, ma con impegno e pieno merito sotto la guida dell’allenatore Fabio Consigli, subentrato a stagione in corso. Consigli è riuscito a dare una svolta al campionato che non era iniziato bene, motivando e valorizzando la squadra e dando impulso e fiducia a tutto lo staff. Consigli era subentrato a Ettore Nanni alla nona con la squadra a 7 punti in classifica. Il sodalizio guidato dal presidente Massimo Gori ha già confermato Consigli, per la prossima stagione.

"Cercheremo di proseguire nella strada intrapresa - afferma il mister - e migliorarci per toglierci delle soddisfazioni. Vogliamo confermare gran parte della rosa e siamo già in contatto con dei giocatori per rinforzare l’organico. Passione, impegno e serietà sono le nostre linee guida. Ringrazio la società per la fiducia e i ragazzi che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo. Fondamentali amicizia, correttezza e stima".

Rosa. Portieri: Cavuoti e Vermigli. Difensori: Corsi, Trambusti, Corti, Manetti, Bellosi, F. Moriani, Casprini, Cuomo. Centrocampisti: Coli, M. Moriani, Giani, Rinaldi, Santagati, Chellini, Niccolai, Uggetti, Mugnai. Attaccanti: Mangino, Ciapetti, Ottimi, Amoruso. Staff direttivo: presidente Massimo Gori, ds Mauro Consigli, allenatore Fabio Consigli, dirigente responsabile squadra Abramo Uggetti.

Francesco Querusti