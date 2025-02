Mercatello nel Pantano

In questo fine settimana le 16 squadre del girone A di Prima categoria scenderanno in campo alle ore 15 per la quarta giornata del girone di ritorno. Cinque gli anticipi.

Maior-Atletico Mondolfo 1952. I padroni di casa che vengono dal buon punto conquistato a Tavernelle vorrebbero uscire quanto prima dalla zona playout ma oggi dovranno vedersela con la capolista che seppur con qualche assenza importante (Scrosta e Tiriboco entrambi squalificati) vorrebbe dare continuità ai risultati e mantenere la prima posizione.

Mercatellese-Pantano. Match importante con la Mercatellese che vorrebbe rifarsi dalla sconfitta di sette giorni fa e gli ospiti desiderosi di dare continuità al bel risultato di sabato (3 a 1 con il Muraglia).

Muraglia-San Costanzo. Entrambe alla ricerca del riscatto anche per obiettivi diversi (la salvezza i padroni di casa, il vertice per gli ospiti). Un match anche questo decisamente da seguire. Qui si gioca alle ore 14,30.

Osteria Nuova-Nuova Real Metauro. Gli ospiti in piena zona playoff e locali posizionati a centro classifica. Gara da tripla.

Viridissima Apecchio-Csi Delfino Fano. L’Apecchio per alimentare la fiammella della salvezza (o per lo meno il raggiungimento dei playout) ha l’obbligo (o quasi) di vincere, il Delfino dal canto suo vorrebbe uscir fuori dalla zona pericolante (playout) quanto prima.

Le gare di domani: Audax Calcio Piobbico-Real Altofoglia; Avis Montecalvo-Tavernelle; Peglio-Falco Acqualagna.

Seconda categoria (girone A), si anticipa oggi l’intera giornata (ore 15): Ca Gallo-Montelabbate; Carpegna-Casinina Calcio; Durantina Santa Cecilia-Vis Canavaccio; Frontonese-Valfoglia Tavoleto; Pole Calcio-O. Macerata Feltria; Santangiolese-Cantiano Calcio; Vigor San Sisto-Vadese Calcio. Anche nel girone B si anticipano oggi tutte e otto le partite valevoli per la quarta giornata del girone di ritorno: Arzilla-Cuccurano (ore 14,30); Atletico River Urbionelli-Ies S.Veneranda (ore 15); Gradara Calcio-Vf Adriatico (ore 15); Hellas Pesaro-Marotta Maroso Mondolfo (ore 14,30); Isola di Fano- Villa Ceccolini (ore 15); Marottese Arcobaleno-Us Fortuna Fano (ore 15); Piandirose-Pontesasso (ore 15); Real Mombaroccio-Della Rovere (ore 15).

am. pi.