Mercato allenatori: novità e riconferme per le squadre fiorentine

Il mercato allenatori è già in fermento. Si registrano novità per le prossime panchine tra nuove nomine e importanti riconferme. Andiamo a scoprire quali sono le novità che riguardano le squadre fiorentine.

La neo promossa Settimello dopo aver concluso la collaborazione con il tecnico Giannini, ha ingaggiato l’allenatore Francesco Sacconi che lascia il Cerbaia. Quest’ultima società non ha perso tempo: lo ha sostituito con l’allenatore Silvio Cei.

New entry anche a Luco del presidente Carnevali che dopo la salvezza ha ritenuto conclusa la collaborazione con Fabrizio Lucchesi, puntando sul tecnico Marco Privitera (nella foto) ex Terranuova Traiana.

A Pontassieve alcune indiscrezioni danno per sicuro l’arrivo dell’allenatore Maurizio Bonini ex Casentino Academy che lascia la società aretina dopo aver condotto la squadra ai play off per due volte negli ultimi tre anni.

Alla Settignanese l’uscita di Piero Carovani è stata ripianata con l’arrivo di Enrico Corradi. A Scarperia fumata bianca: riconfermati il ds Matteo Grossi e l’allenatore Cristiani Signorini.

Alla Ginestra Fiorentina a breve si attende la riconferma dell’allenatore Maurizio Rizzo. Invece, è ufficiale che Niccolò Diotaiuti allenerà anche l’anno prossimo il Dicomano, mentre in casa Audax Rufina si prosegue con il diesse Paolo Banchi e si sta lavorando per riconfermare Luca Tognozzi.

Anche al Lebowski si prosegue con Raffaele Ballini nella veste di diesse, si parla di imminente riconferma del tecnico Alessio Miliani. Infine, il Cubino ha riconfermato il direttore generale Lorenzo Piani, il diesse Pablo Romagnoli e l’allenatore Jacopo Bonciani.

La neo promossa Resco Reggello ripartirà in panchina con il tecnico Francesco Mori e con la riconferma del ds Francesco Mercatelli.

Giovanni Puleri