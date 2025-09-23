Mercato. Altri due rinforzi: Madonna e il brasiliano Lopes

Il Rimini aggiunge petali alla propria rosa. Molti dei quali giovanissimi e con un costo pari a zero per il club di Piazzale del Popolo. Perché c’è sempre il budget di un milione di euro, o giù di lì, da non superare. È il caso degli ultimi due arrivati alla corte di mister D’Alesio, Pedro Henrique de Campos Lopes e Michele Madonna (da sinistra nella foto). Attaccante il primo, centrocampista il secondo. Entrambi classe 2006.

Madonna, cresciuto nella società campana Real Casarea, ha proseguito il suo percorso con la Turris e con la Salernitana, dove ha disputato il campionato Under 17. Poi ha vestito la maglia del Gladiator 1924 e, nell’ultima stagione quella dell’Ascoli, trovando spazio nella formazione Primavera. Punta centrale di piede destro, Madonna va a potenziare l’attacco biancorosso, ma non è di certo la punta che possa cambiare le sorti dell’attacco riminese. Attualmente composto soltanto da giovanissimi e quasi tutti alla prima esperienza in un campionato professionistico. Cosa non di poco conto in una squadra che deve pensare di ridurre la penalizzazione e poi scalare una montagna altissima per poter pensare di mantenere la categoria. E non è un caso se sin qui a tenere a galla il Rimini in termini di gol siano stati esclusivamente i difensori della vecchia guardia.

Detto di Madonna, poi c’è Pedro Lopes, centrocampista brasiliano cresciuto nel settore giovanile del Frosinone. Ha poi indossato la maglia della Roma per quattro stagioni, prendendo parte ai campionati nazionali di categoria. Successivamente ha proseguito la propria giovane carriera nell’Under 20 del Corinthians. Giovane, magari anche di prospettiva, ma con nessuna esperienza nel calcio dei grandi.

Giocatori, questi, voluti a Rimini dal direttore generale e sportivo Stefano Giammarioli che ancora deve sciogliere le riserve sulla sua permanenza a Rimini. Facile pensare che possa proseguire il suo cammino alla corte di Giusy Anna Scarcella aspettando di vedere se la Building Company sia in grado di traghettare il Rimini almeno nei primi mesi di questa stagione. Cosa non scontata.