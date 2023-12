Mercato aperto. Il tecnico precisa: "Noi non abbiamo bisogno di nessuno»

Si è aperta ieri la finestra invernale del mercato. Lamberto Magrini ha spiegato come si muoverà la Robur. "Non abbiamo bisogno di nessuno – ha spiegato il mister –. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo, sarebbe utile un terzino sinistro 2004, per dare un’alternativa a Bertelli e dare più spazio a Pagani che è un buon giocatore e che così come siamo è penalizzato. Ma capisco anche che non sia facile trovare buoni terzini 2004 o 2005, quindi procederemo soltanto se individueremo il ragazzo giusto". In rosa, di 2004, c’è anche il portiere Gueye. "Sta crescendo e arriverà anche il suo momento – ha affermato Magrini –. Con un under in porta posso fare scelte diverse riguardo i giocatori di movimento". Sulle uscite. "Ho parlato con i ragazzi over meno utilizzati e la volontà è di andare avanti insieme. Per quanto riguarda i giovani, alcuni non hanno collezionato neanche un minuto: se trovassero una sistemazione migliore li lasceremmo andare". "Agostinone – ha chiuso il tecnico –? Oltre a essere un ottimo giocatore, è un uomo spogliatoio. E rimarrà con noi. Vogliamo rimanere così, siamo competitivi in tutti i reparti".