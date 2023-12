Mercato. Apre oggi la finestra invernale. Stop il 22. L’Asta Taverne e Brent Doka si separano

Aprirà oggi la finestra invernale del calciomercato dilettanti (che chiuderà i battenti venerdì 22 alle 19). Le varie società avranno la possibilità di mettere a punto le operazioni necessarie a rinforzare i propri organici. L’Asta Taverne, intenzionata a tenersi stretta l’Eccellenza, sta lavorando per mettere a disposizione di mister Bartoli quei giocatori utili alla causa. Proprio in queste ore è arrivata la notizia dello svincolo di Brent Doka (nella foto), fratello di Bjorn: nel mirino del club arancioblu, quindi, un giocatore che vada a riempire la casella rimasta vuota e che possa aiutare la squadra a rialzarsi da questo momento difficile, in termini di risultati. Servirà, come ha spiegato lo stesso allenatore, anche un uomo offensivo: l’infortunio di Fontani, che richiederà tempi molto lunghi per il recupero, rende necessario l’ingaggio di un’altra pedina nel reparto avanzato.