Mercato boom, tante operazioni. Del Pela e Saccardi allo Zenith. Il Signa parte dalle riconferme

Il mercato dilettantistico si caratterizza con pochi acquisti di giocatori di spicco, ma con tante società che mirano a blindare i propri elementi chiave. Iniziamo dalla serie D con la neopromossa Scandicci al lavoro per accaparrarsi due difensori centrali. Trattative ben avviate con Niccolò Pupeschi dello Zenith Prato e Francesco Frosali Dell’Ostia Mare. In uscita, oltre all’ex capocannoniere Niccolò Del Pela e dell’altra punta Leonardi Saccardi, entrambi ufficializzati dalla società Zenith Prato e del difensore Alessio Sabatini passato al Sansovino, ci sono l’attaccante Mattia Caggianese, i difensori Stefano La Rosa e Luca Menini. Per le panchine due nuovi arrivi: il tecnico Antonio Andreucci, classe 1965 alla Pistoiese, e Davide Ciampelli in quella del Sansepolcro che subentra ad Antonio Armillei. Il Terranuova Traiana che deve decidere se proseguire con l’allenatore Marco Becattini, non si avvarrà più delle prestazioni sportive di Alessio Sacconi, storico capitano biancorosso. Il Poggibonsi dovrebbe annunciare l’arrivo del nuovo ds, Marcello Bucciarelli.

In Eccellenza, il Signa alla lista dei riconfermati aggiunge anche Coppola, Costa, Crisanto, Dallai, Giuliani, Manetti, Nencini, Soldani i fratelli Tempesti e Tesi. In Promozione, nel Dicomano restano a disposizione del tecnico Diotaiuti, Pierattini, Pecorai, Pruneti, Valoriani, Castri, Zepponi, Maionchi, Cosi, Nardoni, Caramelli, Venuto. In partenza l’attaccante Giordani e il centrocampista Metafonti. Trattative in corso con Lombardi del Fiesole e Gianassi ex Settignanese. Nel San Piero riconfermati Bonifazi, Frilli, Bencini e i fratelli Cassai. La Sinalunghese è riuscita a trattenere i suoi attaccanti più richiesti: Nicholas Redi e Daniele Bucaletti.

Giovanni Puleri