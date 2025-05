Mercato calciatori: Cutolo prepara le mosse per Tavernelli e Pattarello

di Andrea Lorentini

La nuova stagione è ancora lontana e il mercato inizierà ad entrare nel vivo soltanto tra qualche settimana, ma l’agenda del ds Nello Cutolo si sta già riempiendo. Tra i primi appuntamenti ci saranno quelli con gli agenti di Camillo Tavernelli ed Emiliano Pattarello. Non è un caso che tra le priorità del responsabile dell’area sportiva rientrino le situazioni dei due attaccanti esterni, entrambi tra i protagonisti principali dell’annata appena conclusa. Con l’ala di Città di Castello interlocuzioni per il prolungamento sono già avviate da qualche tempo. Tavernelli ha il contratto in scadenza nel 2026 e la volontà della società è quello di prolungare almeno di un altro anno.

A far pendere la bilancia verso una conclusione positiva dell’accordo il fatto che tra Camillo e Bucchi è subito scattato un ottimo feeling tecnico: il 4-3-3 del tecnico romano esalta le caratteristiche del classe ‘99. Anche dall’entourage del giocatore filtra la volontà di allungare il rapporto, ma senza fretta. L’, dal canto suo, vorrebbe stringere i tempi per evitare il possibile inserimento da parte di qualche altro club che potrebbe aver messo gli occhi su un giocatore finito prepotentemente in vetrina negli ultimi due mesi e mezzo.

Sette gol e 8 assist messi a referto sono numeri di tutto rispetto. Prioritaria, ma differente la situazione che riguarda Pattarello, legato all’ fino al 2027, ma che dopo una stagione da record con 20 gol complessivi tra campionato, playoff e Coppa Italia, sarà senza dubbio uno dei pezzi pregiati del mercato. Esploso dopo le prime due stagioni a corrente alternata, si è imposto come un top player per la serie C. Emiliano in amaranto sta bene e con questa maglia ha trovato la sua definitiva consacrazione, ma sarebbe altrettanto legittima l’ambizione a salire subito di categoria. Qualche sondaggio dalla serie B è già arrivato sul tavolo del procuratore, ma ancora non è stato affrontato alcun discorso concreto. Lo scenario più plausibile è che di fronte ad un’offerta ritenuta congrua dal club di Viale Gramsci, il numero 10 possa partire e con una cessione onerosa di Pattarello si andrebbe a finanziare buona parte del mercato.

Di sicuro sarà l’ a fissare il prezzo, forte di altri due anni di contratto del giocatore. I rapporti tra le parti sono ottimi e nessuno ha intenzione di arrivare ad un braccio di ferro, ma si cercherà di valutare insieme quella che sarà la soluzione più vantaggiosa per entrambi.

Non solo Tavernelli e Pattarello, ma nelle prossime settimane Cutolo affronterà anche altre situazioni che meritano attenzione. Come quella ad esempio di un altro potenziale big della rosa, Alessandro Capello. Sceso dalla B a gennaio, l’ex Carrarese non ha trovato troppo spazio con Bucchi dopo un iniziale esperimento da mezz’ala. Ha scadenza 2027: insieme alla considerazione tecnica non si potrà prescindere da quella economica. L’estate per lui rappresenterà un bivio: convincere Bucchi oppure diventare una preziosa pedina di scambio.