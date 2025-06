Mercato calciatori: focus su giovani talenti come Ianesi e Quirini

di Luca Amorosi

Ambizioni sì, spese folli no. È con questo approccio che il direttore Cutolo sta affrontando queste settimane preliminari di mercato in attesa dell’apertura ufficiale programmata per il 1 luglio. Non il nome di grido, insomma, ma giocatori funzionali, preferibilmente giovani ma con già alle spalle campionati positivi, da miscelare con i calciatori d’esperienza già in rosa e qualche elemento di categoria dal mercato. In attacco, per esempio, si spengono i riflettori su alcuni nomi che erano usciti nei giorni scorsi. "Non stiamo trattando Cianci o Cicerelli – ribadisce Cutolo – Non li consideriamo alla nostra portata in questo momento". Negato anche un ritorno di fiamma per Bortolussi, che peraltro è fresco di rinnovo triennale col Padova e si giocherà le sue chance di titolarità in serie B. Resta valida, invece, la pista che porta a Simone Ianesi, che risponderebbe esattamente all’identikit delineato poc’anzi. Esterno d’attacco classe 2002, gioca in C già da tre stagioni tra Trento, Pontedera e Milan Futuro. Oltre cento, dunque, le presenze in categoria, impreziosite da 16 gol di cui 14 con i granata in due anni. Brevilineo ficcante e abile nel dribbling, ad potrebbe maturare ulteriormente sotto una guida tecnica che apprezza questo tipo di calciatori. Sempre nell’ottica di elementi giovani con margini di miglioramento ma anche già una discreta affidabilità, per la corsia destra della difesa si punta sempre a Ettore Quirini, reduce da una stagione molto positiva a livello personale, seppur culminata con la retrocessione del Milan Futuro, dove era arrivato a gennaio, proprio come Ianesi, dopo tre anni e mezzo a Lucca.

Nella stagione appena conclusa, ha dimostrato di essere un terzino destro molto propositivo e col vizio del gol, come dimostrano le otto reti segnate. A ventidue anni da compiere ad agosto, la prossima stagione può essere quella della definitiva esplosione per il prodotto del settore giovanile della Fiorentina. C’è poi un altro 2003 che potrebbe essere finito nel taccuino di Cutolo: è Gennaro Iaccarino, centrocampista del Gubbio ma di proprietà del Napoli. Con la formazione umbra quest’anno si è preso la maglia da titolare e non l’ha più lasciata: 32 presenze da regista arretrato. Può rivelarsi il profilo ideale come alternativa a Guccione in quel ruolo, per alternare appunto gioventù ed esperienza. Piace anche il playmaker Giorgio Tumbarello, classe ’96, svincolato dalla Lucchese, obiettivo pure del Perugia. Con il Gubbio i dialoghi sono intanto già aperti per l’operazione legata a Giacomo Venturi, il portiere che sembra molto vicino a vestire l’amaranto. Fonti vicine al Ravenna, che lo aveva sondato in caso di ripescaggio in C, danno già per fatto l’accordo con il Cavallino. In ogni caso, tra i pali si va verso l’innesto, invece, di un "veterano". Il primo acquisto in vista della prossima stagione, insomma, potrebbe essere un portiere.