Mercato calciatori: Tresigallo conferma Pavani, Sangiovannese ingaggia Xeka

In fermento il mercato di Seconda e Terza Categoria. Il Tresigallo riparte dalle conferme di mister Pavani e dai giocatori Bocchi, Garavello e Villani, mentre la Sangiovannese si porta a casa il centrocampista Xeka, lo scorso anno a Formignana. Il neopromosso Terre del Reno punta a fare un campionato ambizioso, mentre la Massese – dopo la salvezza colta in extremis – conferma gran parte del nucleo della scorsa stagione. Da capire le intenzioni delle retrocesse Santa Maria Codifiume e Amici di Stefano, da dove qualcuno potrebbe partire in direzione Berra.

Scendendo in Terza, in città le due squadre più attive sono le ambiziose Atletico Costa e Barco, entrambe con progetti nuovi e desiderose di fare un campionato di vertice. In casa gialloverde il mister sarà Zaccarini, ex giovanili della X Martiri, che dovrebbe portarsi con sé alcuni dei ragazzi già allenati a Porotto, tra cui Pavinato e Curarati, con le conferme di Perinelli a centrocampo e l’arrivo di Bizzarri in attacco.

Il Barco di mister Cavallini (nella foto) risponde con il ritorno del veterano Siciliano, bomber della promozione in Seconda di qualche anno fa, e contende al Guarda la punta Iannone, per completare un reparto di livello che ripartirebbe anche dalla conferma di Buzzoni.

A centrocampo arriva Romagnoli dal Formignana, dietro interessa il giovane Domi, classe 2005 scuola Pontelagoscuro, e si chiude per l’esterno Ezzaher, in arrivo dalla serie B tunisina. In casa San Luca, invece, il mister sarà Zappalà, a guidare una squadra giovane e formata da tanti ragazzi del vivaio.

Salendo di categoria, registriamo l’interesse di Comacchiese e Mesola nei confronti di Vanzini, attaccante del Sant’Agostino, che però non esclude anche la permanenza coi ramarri. Ramarri dove, ormai è noto, non rimarrà Cazzadore, avviato verso Mesola, mentre grandi manovre sul reparto punte sono attese a Comacchio.

re. fe.