Mercato. Civitanovese arricchisce la rosa. Altri due rinforzi per il tecnico Senigagliesi

Ultimi colpi di mercato in casa Civitanovese. La società chiude la campagna acquisti assicurandosi un centrocampista e un difensore. Francesco D’Innocenzo, classe 2004, "arriva a titolo temporaneo dalla Vis Pesaro – fa sapere il club – fino al 30 giugno". Il giocatore, centrocampista, scende quindi di categoria tornando in quella D che ha già disputato con le maglie di Team Altamura (23 presenze e 2 assist nella stagione 2023-24) e Chieti. L’altro ingaggio potrebbe essere ufficializzato oggi. Porta il nome di Francesco De Francesco: si tratta di un difensore centrale di origini campane, proveniente dal Giugliano, nato nel 2002 che ha vestito anche le maglie di Ischia e Siena. De Francesco è reduce da un infortunio, ma dalla dirigenza tengono a rassicurare sulle buone condizioni fisiche. Così, nel giro di due settimane, la Civitanovese è passata da una rosa in emergenza ad un’altra in abbondanza. Nell’ultimo mese sono infatti arrivati otto giocatori: Vila, Rasic, Foglia, Aprea, Milani, Di Martino, quindi D’Innocenzo e De Francesco. L’augurio è che i nuovi arrivati possano apportare l’importante contributo per migliorare la posizione di classifica che vede i rossoblù penultimi a pari merito con l’Isernia. Intanto la dirigenza ha optato per il silenzio stampa e per gli allenamenti a porte chiuse. L’unico a parlare è stato il patron Mauro Profili che lunedì sera è apparso nella trasmissione "Lunediretta" di Tv Centro Marche. "Mi assumo le responsabilità di questi risultati. Ai tifosi – ha detto - chiedo di lasciare stare i giocatori: se avete qualcosa da dire prendetevela con me. C’è chi viene all’allenamento solo per criticare. Allora meglio le porte chiuse, così i ragazzi lavorano tranquilli". Tanta irritazione per gli episodi arbitrali sfavorevoli: "Il rigore lo hanno visto tutti: era netto. Ma c’era pure la seconda ammonizione per Ferrari. Guardando all’intera stagione va ricordato che contro la Samb non ci hanno convalidato un gol regolare, a Recanati è stata assegnata contro una punizione su un fallo inesistente. Da lì abbiamo preso gol". Il vertice societario ha difeso il tecnico Senigagliesi, criticato da molti che chiedono il ritorno di Alfonsi o di Mercanti: "Stefano – ha concluso – è una persona seria che fa giocare a calcio le squadre. I tifosi vogliono scegliere l’allenatore: ma ci rendiamo conto?".

Francesco Rossetti