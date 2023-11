Mercato. Civitanovese,. Garcia fuori rosa. Chiesto dal Tolentino

La Civitanovese ha messo fuori rosa Martin Garcia, l’attaccante argentino del 1992 potrebbe finire al Tolentino che l’altro ieri ha richiesto ufficialmente il giocatore al club civitanovese. Vediamo come si svilupperà la trattativa. L’attaccante Andrea Petrucci (foto), che ha risolto il legame con il club cremisi, sembra essere sul punto di ritornare all’Azzurra Colli. Il Monturano ha tesserato il portiere Diego Lanari classe 2003, nella scorsa stagione alla Biagio Nazzaro e quest’anno ha iniziato con il Trodica, entrambe nel campionato di Promozione. In precedenza il giocatore vanta una stagione alla Civitanovese, dopo l’esperienza al Tolentino in serie D. L’attaccante Matteo Rotondo (2005) potrebbe lasciare il Monturano, il ragazzo non è passato inosservato e non è da escludere che possa farsi avanti qualche club di categoria superiore. Il Casette Verdini ha sistemato la difesa assicurandosi Mattia Moschetta che ha chiuso la parentesi con la Maceratese ed è andato nel club dove ritroverà come allenatore Roberto Lattanzi che ha avuto a Montefano e nella Maceratese.