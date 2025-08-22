Mercato. D’Agostini si allena con i biancorossi

Firme su contratti che, per ora, non possono essere depositati a Firenze, in Lega. Il Rimini, a poche ore dall’inizio del campionato, è ancora in questa situazione che definire paradossale è poco. Senza fideiussione extra budget regolarmente depositata, il club di Giusy Anna Scarcella non può ratificare in Lega nessun acquisto. Penso che questo lo sappia anche Lorenzo D’Agostini, il giovane attaccante italo-americano che ieri ha svolto il suo primo allenamento insieme ai biancorossi. Classe 2005, la passata stagione ha indossato la maglia della Primavera della Lazio mettendo insieme 39 presenze e realizzando 9 gol. In Italia, esattamente a Formello, è arrivato con il fratello Stefano per rinforzare la Primavera laziale. Direttamente dall’Inter Miami. Ora la speranza di iniziare una nuova avventura in serie C con addosso la maglia del Rimini. Chissà se il suo contratto sarà mai depositato in Lega... Ad attendere che questo avvenga c’è anche il terzino destro Boli, arrivato poco prima di lui in piazzale del Popolo.