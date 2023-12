Mercato. Di Biagio torna al Tolentino. Il Montefano si riprende Dell’Aquila

Il difensore Marco Di Biagio, classe 2004, è tornato a essere un calciatore del Tolentino dopo l’inizio di stagione nelle fila del Montegranaro. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile cremisi e nella stagione 2021-22 ha anche collezionato 18 presenze nel campionato di serie D. Il ragazzo si è già messo a disposizione dell’allenatore Matteo Possanzini che sta preparando la partita casalinga contro il Montegiorgio, che chiude il girone di andata, per allungare la striscia positiva.

Adesso c’è l’ufficialità data dal Montefano: Manuel Dell’Aquila vestirà di nuovo la casacca viola. L’esperto attaccante aveva iniziato la stagione nel Matelica, poi le strade con la società di Promozione si sono separate e adesso c’è stato il ritorno di fiamma del Montefano dove il giocatore è stato nelle ultime due stagioni. La sua esperienza potrà essere molto importante in una formazione che si era parecchio ringiovanita durante l’estate.

Attivo anche il Montegranaro che ha messo nel mirino l’esperto attaccante Jonatan Alessandro, classe 1987, che ha iniziato la stagione a L’Aquila, ma in passato ha indossato anche le maglie di Campobasso, Samb, Vastese, Latina, Avezzano. La società montegranarese ha avviato la trattativa con il giocatore che è a buon punto e ciò dimostra quanto il club non voglia lasciare nulla di intentato pur di salire di categoria.

Il Trodica, in Promozione, si assicura l’attaccante Mattia Pampano, il giocatore che ha indossato anche le maglie di Notaresco e Montegiorgio, in estate era approdato alla Sangiorgese Monterubbianese, adesso ha firmato per il Trodica allenato da Roberto Buratti.