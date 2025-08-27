Mercato dilettanti. Bianchini e Fabbri: fatta al Fossombrone

Sabato e domenica prossima le squadre militanti nei campionati maggiori dei dilettanti giocheranno le prime partite ufficiali della stagione. Questo il programma. Coppa Italia serie D, domenica 31 agosto: Fossombrone-Vigor Senigallia (ore 15). Coppa Italia di Eccellenza: domenica 31 agosto alle ore 15,30: Urbania-Urbino; K Sport Montecchio Gallo-Fermignanese; Osimana-Jesina; Fabriano Cerreto-Matelica Calcio; Montefano calcio-Chiesanuova; Civitanovese-Sangiustese; Trodica- Tolentino; Fermana-Montegranaro. Gare di ritorno mercoledì 17 settembre alle ore 15,30. Questo invece il programma della Promozione, sabato 30 agosto ore 16: Lunano-Tavullia Valfoglia; Vismara-Gabicce Gradara; Villa San Martino-Alma Fano Calcio; Nuova Real Metauro-San Costanzo; Ostra Calcio-Pergolese. Gare di ritorno anche qui mercoledì 17 settembre alle ore 15,30. 31 agosto 2025-ore 15.00.

Mercato. Ufficiale a Fossombrone il ritorno del portiere Andrea Bianchini che si stava allenando a Coriano ma che nella passata stagione ha difeso la porta (con profitto) del club metaurense. L’altro ingaggio è Gianmarco Fabbri, centrocampista ex Castelfidardo (l’ex squadra di mister Giuliodori) Nuovo arrivo nell’Audax Calcio Piobbico, si tratta dell’argentino Alejo Tomas Isla (classe 2000), reduce dalla stagione divisa a metà tra Fabriano Cerreto e Sassoferrato Genga. Isla si va aggiungere a Giovanni Tonucci (classe 2004) centrocampista ex San Costanzo tesserato nei giorni scorsi. La Civitanovese ha ingaggiato l’attaccante bosniaco Haris Handžic classe 1990 (350 presenze e 75 gol tra club e Nazionale bosniaca). Nuovo arrivo ieri alla K Sport Montecchio Gallo, si tratta del centrocampista Davide Paglia, classe 2000 ex Anzio e Arcireale e in precedenza a Chieti. Paglia prende il posto di Luka Sindic con il quale la società non ha raggiunto l’accordo. Molto vicino l’accordo anche tra K Sport e l’ex attaccante del Fossombrone Broso, ancora nulla di fatto invece con il difensore Mistura.

am.pi.