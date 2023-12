Mercato dilettanti. Calosci alla Sansovino, Ceramelli verso Bibbiena. Il Cortona pensa a Santini

Si infiamma il mercato dei dilettanti a nemmeno una settimana dall’apertura delle liste di trasferimento. Pezzi pregiati di questa sessione sono soprattutto attaccanti e difensori. Vedi ad esempio il Terranuova che dopo la partenza di Redi ha immediatamente ufficializzato Privitera, centrocampista con spiccate doti offensive, che arriva dalla Rondinella Marzocco. Anche il Montagnano sembra guardare in casa della Rondinella visto che la società del presidente Menchetti avrebbe messo gli occhi su Andrea Bagnai, esperto difensore centrale con trascorsi in serie D e oltre che nel club fiorentino. Si muove la Sansovino che ha prelevato dal Foiano il difensore Bruschi e adesso ha definito anche l’arrivo di un altro difensore come Marco Calosci dal Montevarchi. In uscita viene segnalato Giovanni Bandini, classe 1994, che vanta estimatori tra Promozione ed Eccellenza. Occhio però agli infortuni visto che al momento il tecnico Testini deve fare a meno di Vangi e Biscaro Parrini.

Il Capolona Quarata saluta Michele Terrazzi: per l’attaccante è forte l’interesse del Valdichiana e non solo. Sempre dal Capolona è in partenza l’esperto centrocampista Matteo Rubechini con destinazione Tegoleto dove ritroverebbe il tecnico Bracciali in panchina. Colpo da novanta del Bibbiena. I casentinesi si sono assicurati Alex Ceramelli, tornato al Casentino Academy dopo la parentesi con la Sansovino. Sempre il Bibbiena segue Lomarini, classe 2001, del Lama mentre è stato ceduto Fabio Bruni (attaccante) al Rassina. Il Cortona Camucia nel frattempo prova a chiudere con Santini dopo la separazione consensuale con Occhiolini. Il tecnico ex Lucignano ad oggi sarebbe il favorito per la panchina del club arancionero e già nelle prossime ore sono attese novità.