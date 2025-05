Mercato dilettanti: conferme e novità in Serie D ed Eccellenza

E’ un mercato dilettanti con tante conferme in serie D e in Eccellenza. In Serie D, la neopromossa Scandicci è impegnata nel blindare l’ossatura della squadra che ha conquistato la promozione. Il direttore sportivo Lorenzo Vitale avrebbe già ottenuto la conferma di Guidelli, Polo, Viligiardi, Fedele, Dodaro, Tommaso Del Pela e Orselli (classe 2006). Tuttavia, il bomber Niccolò Del Pela, è un giocatore molto ambito dal mercato. Il fiorentino Stefano Calderini sarebbe in corsa per la panchina dell’Aquila Montevarchi, mentre l’ex direttore sportivo del Poggibonsi, Jacopo Galbiati, figlio d’arte di Roberto, dovrebbe andare al Follonica Gavorrano.

Passando al campionato di Eccellenza, l’Antella, tramite il direttore sportivo Del Grosso, sta costruendo la squadra partendo da alcune riconferme chiave: il centrocampista Matteo Calamai (classe ‘91), il promettente difensore Niccolò Liguori (classe ‘04) e l’interessante centrocampista Lorenzo Papalini. In partenza, i giocatori Marafioti, Zefi, Tosolini, Fratini e l’attaccante Gatto. Alla Rondinella Marzocco i giocatori Polo, Baldesi e Nencini rimarranno, mentre il direttore sportivo Mamma è alla ricerca di un nuovo portiere per sostituire Pecorai. La trattativa fra la Rondine e Sabatini (ex Scandicci) è sfumata: il difensore andrà al Sansovino. Il Signa 1914 è impegnato nel confermare il gruppo storico. Al momento, restano in gialloblù Coppola, i fratelli Pietro e Lorenzo Tempesti, Bianchi, Manetti, Tesi, Crisanto, Dallai e Soldani.

Per la panchina i canarini punterebbero su Gambadori ex Lastrigiana. La neopromossa Sansovino, che ha riconfermato il tecnico Chini, starebbe corteggiando Rufini del Figline, Marini e Degl’Innocenti del Terranuova Traiana. Infine, il nuovo direttore sportivo della Lastrigiana, Cruciani, ha confermato che il portiere Filippo Marzino (02), i centrocampisti Simone Pierattini (03) e Federico Del Colle (90) resteranno in biancorosso.

Giovanni Puleri