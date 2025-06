Mercato Dilettanti. Due colpi per il Ponte. Attivissima la Portuense

In Prima categoria è molto attivo il Pontelagoscuro. Per la difesa ecco Faggioli, un difensore centrale del 2003.

"E’ un ragazzo che ho avuto al Casumaro – racconta il direttore sportivo biancazzurro Marcello Sfargeri – ha nella potenza e nella velocità le sue principali caratteristiche tecniche, proprio il profilo che ci serviva. L’altro arrivo è Alessio Maneo, proveniente dal Badia. L’ho riportato nel Ferrarese dopo alcune stagioni in Veneto, in precedenza aveva giocato nel Masi".

In uscita i difensori Masiero e Domi, Bolognesi e Casoni, che tornerà alla neo promossa Olimpia Quartesana. L’esperto difensore Marcolini del Mesola era conteso dal Copparo 2015 e dalla Portuense, con quest’ultima che alla fine l’ha spuntata.

Derby di mercato tra rossoneri e rossoblù anche per Gessoni, centrocampista d’ordine della X Martiri. Sempre dal club di Porotto il direttore sportivo rossonero ha realizzato un altro colpo di mercato con Minarelli. E’ davvero un bel colpo, in tante società si erano interessante dell’ex giocatore del Casumaro.

Il direttore sportivo della Portuense Juri Roda inoltre ha portato in dote a Skabar il portiere Piazzi, che si giocherà il posto con il nuovo acquisto Stracuzzi. Infine a Portomaggiore aspettano una risposta dall’attaccante Buoso e dal terzino Pavinato della X Martiri.

Passiamo alla Seconda categoria con altri colpi interessanti da segnalare. Il Santa Maria Codifiume ha scelto Rudy Bertocchi per ripartire e rilanciarsi dopo la retrocessione in Seconda categoria. L’altra argentana, l’Ospitalese, affiderà la squadra a mister Giuliani. Torniamo alla Portuense, che trovato l’accordo per Zuari e Frustaglia, provenienti dal Galeazza, società che ha rinunciato alla matricola sportiva. Entrambi sono degli ex che tornano alla base.

f. v.