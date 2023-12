Mercato dilettanti. Il Lucignano si regala Bianchi, Marzi piace al Foiano. Su Bagnai c’è il Montagnano

Per il momento si tratta di rumors di mercato che però è sempre bene non sottovalutare. Secondo le ultime indiscrezioni il centrocampista Nicola Marzi della Sansovino sarebbe finito nel mirino di vari club con il Foiano del tecnico Zacchei tra quelli più interessati al calciatore. Occhio però anche al Bibbiena che ha ufficializzato in attacco Ceramelli dal Casentino Academy. Il Torrita strizza l’occhio a Poggesi del Subbiano che potrebbe partire, ma anche qui non mancano le squadre interessate al calciatore, vedi ad esempio il Tegoleto. Il Montagnano puntella il reparto arretrato. Dopo lo svincolato Scarpelli in porta (Di Furia è rientrato all’Arezzo da cui era arrivato in prestito) ecco Bagnai ma piace anche il classe 2004 Manuel Mosca, ex Signa. Fumata bianca per Leonardo Bianchi. Il centrocampista ex Pianese, Scandicci, Sansovino e Castiglionese, dove era approdato in estate salvo poi lasciare dopo alcune settimane i viola, ha raggiunto l’intesa con il Lucignano di Gennaioli.

Il Terontola segue con interesse Leonardo Torniai del Rassina. Il Badia a Roti presenta le nuove divise da gioco e si regala un rinforzo per il reparto avanzato. Vestirà per i prossimi mesi la maglia biancazzurra l’esperto Scarpelli che ha già posato con i nuovi colori sociali. Pistolesi lascia la Fulgor Castelfranco e si accasa all’Atletico Figline, mentre Capaccioli dal Viciomaggio va al Bettolle. Filvi lascia l’attacco della Castelnuovese per passare a quello del Bucine. Intanto Baglioni passa dalla Fulgor Castelfranco all’Arno Castiglioni Laterina. Le liste di trasferimento, ovvero il mercato invernale dei dilettanti, resterà aperto fino alle ore 19 del prossimo 22 dicembre.