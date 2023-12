Mercato dilettanti. In tre salutano lo United Albinea

Si sono liberati dalla Bagnolese (Eccellenza) l’attaccante Soufiane Taguia (’97) e i difensori Tommaso Foderaro (2004) e Lorenzo Vezzani (2002, su di lui c’è la Correggese). Potranno tutti accasarsi altrove entro il 5 gennaio (in quanto svincolati). Mattia Poligani, centrocampista 2002 che si è liberato di recente, è molto vicino al Rolo. Mentre c’è possibilità di percorso inverso (da Rolo a Bagnolo) per l’esperto puntero Alessandro Napoli (’88). Ma sono diverse le squadre interessate a lui.

In Seconda in tre hanno salutato lo United Albinea: Federico Corazza, portiere del 1982, Simone Stefani (centrocampista del ’95 che va verso Roteglia) e Filippo Notari, difensore 31enne che continuerà la stagione nel Rubiera, che ha preso Alessandro Berselli, duttile laterale del 1990 che era in forza alla Virtus Mandrio. In Promozione è ufficiale la separazione tra il Castellarano e Enrico Paoli, centrocampista 27enne. Novità in casa Borzanese: ha rinforzato la difesa prelevando dal Montecavolo Giovanni Gangemi, centrale di 28 anni.