Mercato dilettanti. L’ Urbania pensa in grande: nel mirino c’è Sarli

La Polisportiva Forsempronese 1949 ha comunicato la conferma di Leonardo Pandolfi, classe 2000, altro prodotto del vivaio biancoblu, tornato a Fossombrone dopo una esperienza nel settore giovanile a Gubbio, elemento importantissimo delle ultime sette stagioni. La Recanatese sta per ufficializzare la conferma di mister Giacomo Filippi e punta a tenersi l’attaccante Melchiorri mentre Sbaffo ha trovato ieri l’accordo con la Samb. L’Urbania è vicinissima all’acquisto del forte centrocampista Luigi Sarli classe 2000 ex Renate Arzignano e Fano e sta trattando il portiere Gian Marco Pazzini (classe 1990) in uscita dalla Victor San Marino e con un passato anche nel Rimini. A proposito dell’Urbania, a quasi un anno di distanza dal brutto infortunio al legamento crociato la società comunica che Mirko Bicchiarelli (2001) farà parte della rosa della rosa per la prossima stagione. Colpo di mercato del Pantano Calcio. Il ds Michele Fanelli regala a mister Pentucci l’attaccante classe ‘93 Mattia Pagnini, ex Vismara (Promozione: una sorta di ritorno a casa avendo vestito per 3 stagioni la maglia della Pesaro Calcio quando la società giocava in seconda categoria. Attaccante dal piede destro in grado di ricoprire tutti i ruoli in avanti e molto pericoloso sui calci piazzati, è senza dubbio un bel colpo.

Il Montecalvo comunica l’acquisto dell’attaccante del Tavullia Cocchi e le cessioni di Ryami e Cereti al Tavoleto, in arrivo c’è il difensore Brendolini ex Valfoglia. Il presidente della Santangiolese Bravi ha ufficializzato l’accordo con il bomber ‘salvezza’ Alex Litti. Inoltre arrivano alla corte di mister Giacomini anche i giovani Patrignani (classe 2004) centrocampista offensivo dal Piobbico e dal Lunano l’esterno sinistro (classe 2003) Ceregini e l’attaccante esterno classe 2004 Spada. L’attaccante Bartomioli del Valfoglia si è accasato al Villa San Martino. Francesco Vegliò, attaccante della K Sport Montecchio Gallo, è stato ingaggiato dal Valfoglia. Il Gabicce Gradara è in trattiva con il portiere Federico Andreani ex K Sport Montecchio Gallo. Il Sant’Orso ha ufficializzato l’ingaggio dei Simone Giacomelli, difensore classe 98. Il Lunano ha raggiunto l’accordo con Lorenzo Donati attaccante classe 2000 ex Sant’Orso.

Fusione. E’ nata la Vf Adriatico. Ieri è stata ratificata la fusione tra la Vf Pesaro e l’Usav Pisaurum. Le due società hanno intrapreso la scorso anno un cammino comune che ha portato la VF ad acquisire il settore giovanile dell’Usav Academy. La carica di presidente della Vf Adriatico sarà ricoperta dall’attuale presidente della Vf Sergio Presicce mentre l’ormai ex patron dell’Usav Roberto Ricci rimarrà in società come dirigente. Il club giocherà in Seconda categoria, con attenzione al settore giovanile e ai valori dello sport.

Amedeo Pisciolini