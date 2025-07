Mercato dilettanti. La Sansovino prende anche Bega. Traore al Viciomaggio

AREZZOLa fumata bianca è arrivata. Alessandro Bega è un nuovo giocatore della Sansovino. Il difensore centrale arriva dalla salvezza in serie D con il Terranuova Traiana. Assieme a Sabatini sarà uno dei punti fermi della difesa di mister Chini. In Promozione il Viciomaggio puntella la propria retroguardia con l’innesto del possente difensore centrale Karim Traore, classe 1991, nelle ultime quattro stagioni al Ponte d’Arbia. Il Subbiano è prossimo a chiudere la trattativa con l’attaccante classe 2005 Antonio Cerrato, autore di 12 reti nella stagione scorsa con lla maglia dell’Atletico Levane Leona. Manca solo l’ufficilità che è prevista per le prossime ore. Intanto il Pratovecchio pesca in casa del Casentino Academy per irrobustire la propria linea mediana. Dai gialloverdi arriva infatti il centrocampista Francesco Biagiotti, classe 2002. Bibbiena: ecco Emanuele Bindi, centrocampista ’96, nell’ultima stagione al Marciano Cesa e Tommaso Cresci, difensore classe 2004, nello scorso campionato al Poppi. Jacopo Pari torna a vestire i colori rossoverdi della Fratta Santa Caterina, ma con un ruolo dirigenziale. Il Sansepolcro riorganizza il settore giovanile. Salutano Lorenzo Burzigotti, Omar Leminci e Paolo Valori. Si registra il ritorno di Valerio Piccinelli, mentre la Scuola Calcio sarà affidata ad Andrea Valenti. Continuerà a collaborare Francesco Fabbri.Matteo Marzotti