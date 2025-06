Mercato dilettanti: l’AM Aglianese conferma il veterano Raimondo. Il Casalguidi ha un nuovo diesse: ecco Pagliai

Novità di mercato Promozione da Casalguidi: Daniele Pagliai è il nuovo direttore sportivo, arriva in sostituzione di Patrizio Carraresi. Il Casalguidi ha anche provveduto a ufficializzare una conferma: è quella di Lapo Dani. Scendendo in Prima Categoria, continua l’attività sul mercato dell’AM Aglianese che ha ufficializzato la conferma del centrocampista Jury Raimondo, veterano della rosa che dalla Prima arrivò alla Serie D, e Iacopo Mari, ex Zenith Prato e Firenze Ovest. Tempo di conferme per l’Atletico Casini Spedalino, che ha annunciato i nuovi accordi con i centrocampisti Andrea Borselli e Lorenzo Maccioni. Entrambi saranno a disposizione del nuovo tecnico Filippo Ermini, che potrebbe però fare a meno di Niccolò Pintore (con il giocatore ventenne che sarebbe ad un passo dal trasferirsi al Viaccia).

Le novità principali, dietro la scrivania, arrivano però dal CQS Tempio Chiazzano, che ha eletto il nuovo direttivo: il presidente della nuova società nata dagli sforzi congiunti di CQS Pistoia e Chiazzano sarà Lorenzo Gori, con Fausto Baccini e Leonardo Baldi come vice presidenti, Mauro Landucci direttore generale e Massimo Gorini, Roberto Poli e Franco Amatucci come consiglieri. Francesco Cerone è invece il nuovo vice allenatore del Monsummano In Seconda Categoria, occhio al Montalbano Cecina che dovrebbe annunciare a breve come nuovo mister quell’Emiliano Pacini reduce dalla salvezza in Prima con lo Spedalino.

In Terza categoria, la novità è rappresentata dal Real Montecatini di Raffaele Landi e di coach Scannerini. E c’è l’Olimpia Quarrata, che ha festeggiato proprio pochi giorni fa il mezzo secolo di attività con un momento conviviale al quale ha preso parte anche il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti. I dirigenti hanno quasi terminato di allestire un organico che punta al vertice del campionato di Terza.

g. fio.