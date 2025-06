Mercato dilettanti. Lo Young conferma l’attacco, a Pietracuta resta Zannoni

È tempo di conferme e di colpi di mercato per le squadre dilettantistiche di casa nostra. Aspettando l’ufficialità dell’ammissione al campionato di Eccellenza, lo Young Santarcangelo procede con le conferme. Dopo quella di mister Riccipetitoni in panchina, arrivano anche quelle di gran parte della rosa della scorsa stagione. La linea di difesa è quasi confermata in blocco. Resteranno in gialloblù Davide Maioli, Francesco Rocchi, Luca Zaghini, Matteo Guidi, Federico Bascioni e Damiano Galassi. Tanti matrimoni rinnovati anche in mezzo al campo dove agiranno ancora Francesco Arduini, Gianmaria Bianchi, Leonardo Fuchi, Emiljan Vukaj, Nicola Zanni e Cristian Parma. In attacco restano Luca Sorrentino, Giacomo Cecconi e Francesco Drudi. Ai saluti invece Klajdi Hysa, Gabriele Nucci, Gianmaria Rigoni, Nicola Canarecci, Thomas Caverzan (destinato al Bellaria Igea Marina appena salito in Promozione) ed Emanuel Maioli.

Anche in casa Pietracuta è il momento di dirsi ancora sì. Il club pensando al prossimo campionato di Eccellenza ha deciso di non farsi scappare Andrea Contadini che vestirà nella prossima annata calcistica la casacca rossoblù dei marecchiesi per la settima stagione, anche se non consecutiva. Confermato anche il trequartista nazionale sammarinese Andrea Zannoni. E dal Titano è vicino al club della Valmarecchia anche il terzino classe 2002, Simone Giocondi, la passata stagione al Tivoli. Scendendo in Promozione il Riccione si è assicurato Alessandro Difino, difensore classe 2002. Uscito dalle giovanili del Rimini per Difino dopo l’esperienza in Promozione con il Gabicce-Gradara è passato al Gambettola giocando due stagioni in Eccellenza. In casa Bellaria Igea Marina il primo passo è stato quello degli addii. Non vestiranno la maglia biancazzurra la prossima stagione Francesco Campanini, Davide Mignani, Filippo Mussoni, Gabriele Catalano, Luca Marconi, Alex Zanini e Luca Pruccoli. In Prima Categoria il Victoria ha puntato su un altro viserbese doc. Si tratta di Filippo Sardagna, classe 2002, difensore centrale di 1,91 centimetri. Cresciuto nelle giovanili del Rimini calcio dopo i primi passi nell’allora Viserba, è stato nelle ultime cinque stagioni – due in Promozione – il pilastro della linea difensiva del Gatteo. E siamo soltanto all’inizio.