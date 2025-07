Mercato dilettanti. L’Urbania fa sul serio: ingaggiato Kalombo. Cirulli alla Fermignanese, Semprini all’Urbino

Sedrick Kalombo, esterno classe ’95 (foto) nella passata stagione alla K-Sport Montecchio Gallo (e prima a Fano) che era dato vicino alla Vigor Senigallia di Magi (serie D) ha firmato per l’Urbania. Kalombo ha esordito anche in serie B con la maglia della Salernitana e ha giocato in C con Foggia, Gubbio, Rimini e Lecce. All’Urbania piace pure l’attaccante della Civitanovese Kevin Buonavoglia, classe 2001, ma ieri non c’era ancora l’accordo.

La Fermignanese ha ufficializzato l’ingaggio di Ivan Cirulli attaccante classe 2001 fino alla scorsa stagione al Tavullia Valfoglia. Il centrocampista del Fossombrone Riccardo Pandolfi è molto vicino ad accasarsi alla Vigor Senigallia. La Recanatese ha scelto il nuovo mister: Mirko Savini. Claudio Cicchi sarà consulente tecnico della società.

L’Urbino ha contrattualizzato il portiere Under Cristian Semprini, classe 2007 ex Giovanili (Primavera) Vis Pesaro e Misano. Hanno lasciato l’Urbino Arcangeli (al Fossombrone) e Zanocchia (al Notaresco, serie D). Lo Ies Santa Veneranda ha confermato l’allenatore Alessandro Radi, nuovo invece il direttore sportivo è Davide Gorgolini che ha già messo nero su bianco con il difensore proveniente dal Villa San Martino Tommaso Paolucci e con Cristian Carnaroli, classe 2006 terzino ex Vismara.

La Santangiolese del presidente Bravi è pronta ad affrontare per il terzo anno consecutivo il campionato di seconda categoria. Dopo due rocambolesche salvezze ai playout, firmate dal bomber Litti, il diesse Pennesi si è subito dato da fare per allestire una squadra competitiva per la stagione 2025-26. Confermata buona parte della squadra dello scorso anno compresi i due attaccanti Litti e Carpentieri richiestissimi da diverse squadre di Seconda e Prima categoria. La squadra che il diesse ha affidato a mister Stefano Antonini avrà in rosa il portiere Mancioli (in arrivo da Le Pole) i difensori Cigarini (ex Lunano), Ghigi (dal Borgo Pace) e Braccalenti (ex Viridissima Apecchio), i centrocampisti Spadoni (dall’Urbino c 5) e Boccali (dal Vado c5), Wagne dal Sassocorvaro e Jakupi dalle giovanili della Vadese.

Pronto lo staff tecnico dell’Atletico Mondolfo 1952: riconfermati in panchina il duo Michele Bombagioni e Max Castignani, con Gianluca Donati vice e Gabriele Roberti massaggiatore, nuovo preparatore dei portieri Gianluca Ottalevi, team manager Roberto Catozzi, e Luca Vampa direttore tecnico. Il difensore ex Montegiorgio e Castelfidardo Jacopo Morganti (classe 2001) si è accasato alla Maceratese. Nicola Morbidi (esterno, classe 2002) ex Gabicce Gradara è un nuovo giocatore della Biagio Nazzaro Chiaravalle.

Amedeo Pisciolini