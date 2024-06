Mercato dilettanti: questa sera alle 18 al Serristori l’appuntamento per direttori sportivi, allenatori e calciatori. Montagnano, è fatta per Torzoni e Giustini

La notizia era nell’aria da giorni e alla fine è arrivata l’ufficialità. Claudio torzoni, centrocampista classe 2000, è un nuovo calciatore del Montagnano. Torzoni arriva alla corte di Andrea Laurenzi dopo aver giocato nelle ultime 6 stagioni con la maglia della Baldaccio Bruni. Insieme a Torzoni il club della Valdichiana, impegnato nel campionato di Promozione, ha presentato anche Simone Giustini, difensore centrale con il vizio del gol, spesso pesanti, come ha apprezzato il Subbiano nella seconda metà dell’ultima stagione. Giustini arriva a Montagnano dopo l’esperienza con Sansovino, Subbiano e non solo. Un calciatore di esperienza per alzare il tasso tecnico della linea difensiva dei torelli. Intanto nella vicina Cesa il Valdichiana (Prima categoria) piazza un colpo da novanta per la squadra di Mirko Baroncini. I rossoblù, espressione di Cesa e Marciano, hanno infatti ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Salvatore Pica, assoluto protagonista a Montagnano nella rincorsa salvezza di poche stagioni fa. Un calciatore che ha indossato anche in categorie superiori le maglie di Città di Castello e Castelnuovese, giusto per fare qualche nome, e sempre segnando reti importanti.

Insieme a Pica, nell’ultima stagione all’Umbertide, il Valdichiana ha annunciato anche l’arrivo di Daniele Martini, difensore proveniente dalla Virtus San Giustino. torna a vestire la maglia del Valdichiana il centrocampista con spiccate doti offensive Andrea Guizzunti. Il Pratovecchio nonostante l’amara retrocessione ha deciso di confermare in panchina il tecnico Stefano Saini sche guiderà ancora i rossoneri. Tornando in Eccellenza la Baldaccio Bruni conferma il difensore classe 2003 Filippo Magi, mentre perde Matteo Autorità. L’attaccante classe 2004 infatti si è congedato dal club biancoverde per approdare al Casentino Academy in Promozione agli ordini del tecnico Bonini. L’Alberoro ha ufficializzato il ritorno in porta di Nicola Benigni, reduce dall’esperienza di Ambra e Capolona Quarata.

Questo pomeriggio intanto appuntamento al Residence Serristori, in località Manciano, a Castiglion Fiorentino. A partire dalle 18 infatti spazio all’aperitivo a cura della redazione di Calcio Dilettanti per "Residence calciomercato". Dopo il successo del Galà del calcio dilettanti che quest’anno si è tenuto al teatro Mario Spina, ecco l’appuntamento con allenatori, dirigenti, calciatori per parlare appunto della finestra dei trasferimenti estiva ormai alle porte e mettere nero su bianco già alcuni accordi scambiando impressioni e rumors su alcune trattative. Un appuntamento che può contare sul patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e del contributo della Banca Popolare di Cortona. Ospite d’eccezione il giornalista Enzo Bucchioni. La serata sarà trasmessa in diretta sui canali social di Calcio Dilettanti.