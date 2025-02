Mercato Domani a mezzanotte è fissata la chiusura. Falco, Cavion, Capezzi e Palmieri potrebbero lasciare la società. Luci puntate sul difensore croato Luka Bogdan

E’ un’altra giornata di campionato strana, l’ultima, col mercato aperto e un conseguente via vai di giocatori e difficoltà per le società a concentrarsi soltanto sulle questioni di campo. La chiusura è fissata per la mezzanotte di domani e prima di allora anche in casa Carrarese potrebbe davvero succedere di tutto. Il club azzurro deve assolutamente prendere un difensore perché per Mauro Coppolaro, operato al menisco, si parla di almeno due mesi di stop. Con le condizioni di Gabriele Guarino ancora da verificare non ci si può permettere di rimanere fermi. Si è parlato nei giorni scorsi di un interesse per il centralone croato Luka Bogdan (nella foto), in uscita dall’Istra, ma si sta lavorando sotto traccia anche su altri profili.

La Carrarese non ha poi rinunciato all’idea di rafforzare l’attacco dove le uscite di Capello e Panico più quella probabile di Falco non sono ancora state compensate. Si è parlato di una suggestione Borini oltre ai nomi già noti. La verità è che la situazione è in continua evoluzione e solamente le ultime ore potrebbero essere quelle decisive per arrivare al giusto incastro. Per questo il ds Pasciuti continua a giocare su più tavoli. Passando alle uscite, oltre al citato Filippo Falco, c’è in ballo anche Michele Cavion. Entrambi da tempo sono ormai fuori dal progetto tecnico di mister Calabro che continua a non convocarli. Sembra che sia stata data libertà di effettuare sondaggi per cambiare casacca anche a Leonardo Capezzi e Riccardo Palmieri. L’ex Serie A sta avendo un utilizzo in squadra più limitato e potrebbe avere ancor meno spazio con l’arrivo di Melegoni.

A Palmieri, invece, sono state concesse pochissime opportunità in stagione e la chance da titolare non sfruttata al meglio sabato scorso a Castellammare di Stabia potrebbe rivelarsi una sorta di “canto del cigno“. Al ventinovenne Lodigiano sembrano interessate Ascoli e Triestina ma hanno chiesto informazioni anche Ternana, Gubbio e Casertana. Lui, però, non vorrebbe perdere la categoria e non è esclusa una sua permanenza.

Gianluca Bondielli