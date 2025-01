Mercato. Dopo Lapadatovic nessun movimento. E il Livorno compra

Nessuna novità dal mercato, per la Robur. L’ultima operazione registrata è l’arrivo del terzino destro Santino Lapadatovic, il cui effettivo trasferimento è rimasto in stand by per le tempistiche richieste dall’iter burocratico. E non sono attesi altri sostanziali movimenti, se non l’arrivo, comunque non certo, di un difensore under che possa dare una mano in caso di squalifiche o infortuni. Le altre squadre invece si sono mosse e in particolare nel reparto offensivo. Anche il Livorno, come se ne avesse avuto bisogno: dall’Arezzo è arrivato niente meno che Niccolò Gucci, attaccante che Indiani aveva allenato proprio in amaranto e che è sceso di categoria con l’obiettivo di tornarci tra qualche mese. Il Follonica Gavorrano ha puntato su Arrighini, mentre tra le fila del Montevarchi è approdato Christian Damiano. La Sangiovannese ha tesserato Davide Gaetani.