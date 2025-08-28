Mercato finito. Chiesanuova al via con rinnovate ambizioni

In prossimità dell’esordio stagionale in Coppa Italia, domenica alle 15.30 l’andata degli ottavi a Montefano, il Chiesanuova ha ufficializzato la chiusura del mercato estivo. Dopo il secondo campionato di Eccellenza di fila terminato sul gradino più basso del podio, il club ha operato un restyling con 7 volti nuovi tra i giocatori non fuoriquota, intervenendo nel reparto arretrato, sia in difesa che tra i pali. Confermato in blocco lo staff tecnico, a riprova di quanto si è lavorato bene e della totale fiducia da parte del presidente Bonvecchi. Mobili potrà contare su 23 atleti per stupire ancora e mantenere ambizioso il rinnovato Chiesanuova. Questa la rosa. Portieri: Michele Monti, Paolo Zannotti (2007) e Niccolò Bartoloni (2006); difensori: Edoardo Ciottilli (2006), Yassine Diouane, Samuel Hernandez Mederos, Michelangelo Monaco, Epson Mosquera, Filippo Carnevali, Paolo Parioli (2007); centrocampisti: Federico Di Paolo, Filippo Garofolo (2007), Mattia Poinsel (2006), Vincenzo Russo, Luca Sopranzetti, Tommaso Tanoni, Luciano D’Alesio (2008); punte: Carlo Mongiello, Andrea Pasqui, Mattia Cappelletti, Filippo Papa, Francesco Persiani, Elia Bambozzi (2006). Allenatore Roberto Mobili; vice Moreno Tacconi; preparatore atletico e fisioterapista Jonatan Magnaterra; preparatore portieri Marco Corsetti; responsabile Prima squadra Marco Bruni.

Andrea Scoppa