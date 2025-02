Mercato: ha 20 anni, scuola Reggiana, si è formato nelle giovanili dell’Inter. Un altro rinforzo: il terzino Federico Motti

Colpo last minute dalla serie C. Quasi al rintocco del gong della mezzanotte che ha sancito, lunedì, lo stop della finestra invernale del calciomercato dei professionisti, il Forlì ha depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) il contratto di Federico Motti (nella foto). Ventenne di Reggio Emilia, è un terzino eclettico dotato di buona gamba e discreta tecnica: giunge a titolo definitivo dalla FeralpiSalò – club bresciano che milita nel girone A di terza serie –, con cui nella prima parte della corrente stagione, agli ordini di mister Aimo Diana, ha raggranellato appena 28’ spalmati in 2 apparizioni.

Scuola Reggiana, a 14 anni passa all’Inter, dove svolge la trafila nel settore giovanile fino all’Under 18, allorquando avviene la metamorfosi da centrocampista a esterno basso. Quindi il trasferimento al Parma, con cui disputa due campionati Primavera 2, totalizzando 53 presenze condite da 5 gol e 4 assist, e gravita nell’orbita della prima squadra ducale.

"Sono un terzino ‘moderno’, in grado di giocare su entrambe le fasce. Il mio piede forte è il destro, però me la cavo anche col sinistro. Mi piace accompagnare la manovra, mettere dentro tanti cross per i miei compagni e arrivare al tiro", ebbe a dire, non più tardi della scorsa estate, quando sposò la causa dei Leoni del Garda. Con l’ingaggio di Motti, sono saliti a sei gli acquisti ratificati dal Forlì nel corso della sessione di mercato invernale. In precedenza alla corte di mister Alessandro Miramari erano giunti il portiere Edoardo Colombo, il terzino Marco Falasca, le ali Luca Lombardi e Andriy Firman, nonchè il centravanti Michele Trombetta.

