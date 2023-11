Mercato. Il Camerino a Cervelli

Christian Cervelli è il nuovo allenatore del Camerino. La dirigenza ha così riempito la casella lasciata vuota dopo le dimissioni del tecnico Andrea Tiburzi assieme al quale ha lasciato anche il secondo Andrea Foglia. In Promozione l’Aurora Treia si è assicurata Luca Balloni, un attaccante che ha iniziato la stagione a Tolentino e che in passato ha indossato anche la casacca della Civitanovese. Il difensore Edoardo Cerquozzi è stato tesserato dal Potenza Picena dopo avere iniziato la stagione al Casette Verdini. Paolo Patacchini, difensore di 39 anni del Cska Amatori Corridonia, lascia il calcio per problemi fisici dopo avere giocato pure con Corridonia, Valdichienti Ponte, Chiesanuova e Lorese.