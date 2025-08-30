Mercato. Il Fossombrone aggrega Sané e punta Brisku. Lunano: qualità e gol con Montagnoli

Aggregato e da valutare a Fossombrone l’ingaggio di Sanè Adama Sanè (foto piccola), classe 2000 nativo del Senegal, attaccante svincolato dal Grosseto e in precedenza a Mantova, latina e Verona. Un altro giocatore nel mirino del team allenato da Giuliodori é il difensore Elia Brisku, classe 2006 della Primavera del Cesena mentre (per adesso) è un nulla di fatto con il difensore centrale Vincenzo Imbriola (ex Castelfidardo).

Il Lunano ha ingaggiato l’attaccante Davide Montagnoli (1997, l’anno scorso a Gabicce, qualità e gol), dopo il centrocampista Davide Zandri (1991) il quale è reduce dalla vittoria del campionato di Promozione da capitano con la Jesina (ex Atletico Gallo e Fossombrone, nonché Maceratese). Nel Castelfidardo (serie D) è in arrivo il centrocampista Nicolò Clerici, (classe 1999) circa 140 presenze in serie D tra Saluzzo, Seregno, Porto d’Ascoli e Atletico Ascoli, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni. Nuovo arrivo anche nel Tavullia Valfoglia (Promozione): il centrocampista Matteo Fabrizi (classe 1997) ex Barbara, Palmense, Moie Vallesina, Argentana, Verucchio, Torconca e nella scorsa stagione alla Castelleonese nel girone B di Prima Categoria.

Amichevoli. Si è giocata a Borgo Massano l’amichevole tra l’Avis Montecalvo e la K Sport Montecchio Gallo, il risultato ha premiato la K Sport per 2 a 0 con reti di Guglielmo (al 6’ del pt) e di Rivi (al 25’ st). am.pi.