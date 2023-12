Mercato Il Gradara ne ingaggia tre

Come già annunciato ieri, si sono divise le strade (di comune accordo) tra l’Atletico Mondolfo Marotta (Promozione) e il tecnico Davide Sartini. Nei prossimi giorni verrà nominato il nuovo allenatore. Per motivi di lavoro l’allenatore del Santa Cecilia Urbania (Seconda categoria) Marco Gettaione è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni. Al suo opposto la società ha chiamato Giancarlo Passeri ex trainer del Canavaccio. Sempre il S.Cecilia ha messo nero su bianco con i difensori Davide Bartoli Simone Orlandi entrambi ex Falco Acqualagna e con Matteo Paiardini, centrocampista ex Mercatellese. Il Gradara del neo mister Antonio Scocchera ha ingaggiato tre giocatori: Gianmarco Piazzesi difense e Jacopo Sensoli terzino entrambi ex Muraglia e Giacomo Gnaccarini, attaccante del Villa Ceccolini. Il Tolentino (Eccellenza) ha cercato l’attaccante del Fano (11 presenze) Mattia Cardinali, classe 2003. Dal Monturano (Eccellenza) al Potenza Picena il difensore Luca Fiorito (cl’2003). Manuel Dell’Aquila (cl’84) ex Matelica si è accasato Montefano in Eccellenza. Il S.Orso ha lasciato libero il centrocampista Alessandro Pambianchi. Lascia la Castelfrettese il portiere Gabriele Sollitto.

am.pi.