Mercato. Il portiere Cusin ha convinto lo staff tecnico

Salgono di molto le quotazioni del portiere Gianmarco Cusin (foto), classe 2005, che nell’ultima stagione ha giocato a Fossano e in precedenza nelle giovanili della Fiorentina. Nel test di Mogliano il giocatore è stato impiegato per un tempo e nell’altro è andato in porta il lituano Kajius Bublis, un 2007 che lo scorso anno ha giocato alla Sarnese. I due giocatori sono sotto osservazione dello staff tecnico. La Maceratese si presenta al via della stagione dopo una serie di test in cui sono state differenti le difficoltà. "Contro l’Ascoli – ricorda l’allenatore Matteo Possanzini – è stata una gara più verticale e di duelli, le altre sono state più ragionate, di palleggio, di attaccare la profondità. La squadra del primo tempo di Mogliano era più portata alla manovra verticale ed era offensiva". Domani i biancorossi saranno di nuovo in campo, ma stavolta per una gara ufficiale perché a Recanati sarà in palio il pass per il turno successivo di Coppa Italia. "Penso che ci siano tutti gli elementi per assistere a una bella partita". Andando avanti di questo passo saranno presto esauriti i 500 biglietti a disposizione del tifosi della Rata per il match contro i giallorossi, è un altro segnale dell’entusiasmo della piazza. "C’è da essere orgogliosi del percorso fatto, ma deve anche esserci un senso di responsabilità perché lo dobbiamo alimentare non solo con i risultati. Ricordo quando lo scorso anno ci siamo trovati secondi, ma non abbiamo mollato ed ecco che dobbiamo continuare a mostrarci impeccabili". Serve tempo perché i nuovi arrivati e gli altri possano parlare la stessa lingua in campo, ma ce ne è poco a disposizione considerando che domani ci sarà il primo impegno ufficiale. "Serve tempo, ritengo – conclude Possanzini – che sia fondamentale il supporto che potrà darci l’ambiente. Sappiamo di essere una squadra nuova, ma siamo consapevoli di dove vogliamo arrivare".

Il centrocampista Lorenzo Sabattini, uno dei volti nuovi, ha buone sensazioni. "Sono positive le impressioni, Possanzini sin da subito ci ha trasmesso le sue idee di un calcio verticale e propositivo, poi siamo stati aiutati da chi c’era già lo scorso anno. Tutti noi siamo animati dalla voglia di essere importanti".