Mercato. La Falco prepara il gran colpo. Il centrocampista ex Vis Rossi

Da lunedì si sta allenando con la Falco Acqualagna (Prima categoria girone A) il centrocampista Alessandro Rossi, classe 1989 ex Cattolica (Promozione romagnola) e già giocatore anche della Vis Pesaro, doti tecniche notevoli e visione di gioco sono alcune delle sue credenziali. La Falco alle prese con diversi infortuni ha pensato di rinforzare la rosa con questo talentuoso calciatore. La Civitanovese ha ingaggiato dalla Vis Pesaro il giovane centrocampista Francesco D’Innocenzo classe 2004 ex Chieti e Altamura (sempre in serie D). Oggi si gioca l’anticipo di Seconda categoria (girone A) Piandimeleto-Avis Sassocorvaro (4ª di ritorno, ore 21) al Comunale "Supplementare" omologato per le gare in notturna di Sant’Angelo in Vado.

am.pi.