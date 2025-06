Mercato. La Maceratese su Perini, l’Aurora su Visciano

Anche la Maceratese si è fatta avanti per Federico Perini, classe 2007, prodotto dell’Academy Civitanovese che nell’ultima stagione ha giocato a Chiesanuova. Il giovane che può essere impiegato in più zone del campo piace a a diversi club, i biancorossi hanno intavolato una serie di discorsi con l’Academy.

Il Montefano riparte dal portiere Nicola Strappini, dagli attaccanti Simone Bonacci, Federico Rombini e Daniele Ferretti, dal centrocampista Matteo Palmuccci, sono verso la conferma il centrocampista Andrea Nardacchione e il difensore Lorenzo Galeotti. L’attaccante Filippo Papa è passato al Chiesanuova, Nicholas Pincini passa all’Ac Osimo, il difensore Daniele Postacchini sarà un giocatore in forza alla Sangiustese.

La Fermignanese, neo promossa in Eccellenza, ha annunciato la conferma del centrocampista Nicola Bozzi, dell’esterno Michele Labate e di Francesco Cleri, classe ‘93.

L’Aurora Treia insiste con Luca Visciano, perno del centrocampo della Civitanovese, nei giorni scorsi si era assicurata il centrocampista Ernest Alla e l’esterno di difesa Riccardo Calamita, entrambi ex Montefano. Il difensore Marco Passalaqua, anche lui alla Civitanovese nella passata stagione, è a un passo dal Trodica.

Il K Sport conferma Alberto Torelli, Luca Magnanelli, Andrea Nobili, Ignazio Carta e Luca Guglielmo, quest’ultimo un under classe 2007, molti dei quali erano stati richiesti anche da altri club.

L’Azzurra Colli ha confermato gli attaccanti Andrea Liberati e Giorgio Valentini, come allenatore piace Sante Alfonsi, il quale risulta ancora legato alla Civitanovese da cui dieve liberarsene. Restano al Borgo Mogliano, formazione al debutto in Promozione, Riccardo Appignanesi, Alessandro De Angelis e Daniele Quintili. ai quali si aggiunge il giovane centrocampista Riccardo Ruani.

Molto attiva la Belfortese: presi il portiere Marco Rocchi (ex Cluentina), il difensore Jacopo Filacaro (ex Aurora Treia), dal Corridonia sono arrivati l’esterno Giulio Garbuglia e Krenar Kakuli.

La Folgore Castelraimondo ha preso l’attaccante Lorenzo Rocci ex Montemilone, Tommaso Gianfelici, ex Settempeda e Camerino. Il Potenza Picena è sulle tracce dell’esperto centrocampista Elia Ciucci, ex Trodica. Nicolò Serantoni dal San Claudio è passato al Santa Maria Apparente. L’attaccante Nicola Morbidelli, ex Potenza Picena, interessa al Porto Potenza.

Il Camerino, che quest’anno disputerà il campionato di Promozione, è sulle tracce di Luca Cicconetti ex Tolentino. Il Fabriano Cerreto si è assicurato il portiere Alessio Tafa della Folgore Castelraimondo il cui posto sarà preso da Marco Caracci del Pollenza.

È Stefano Compagnoni il nuovo allenatore dell’Asd San Severino, formazione di Seconda Categoria, la dirigenza è al lavoro per costruire sarà un gruppo giovane.