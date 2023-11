Mercato. La Sangiustese cerca un allenatore. Si è pensato a Giandomenico

La Sangiustese Vp ha fatto un tentativo con Luigi Giandomenico, ora alla guida della Primavera della Fermana, ma la strada è molto complicata perché il tecnico possa tornare nella società dove ha allenato per diverse stagioni. La dirigenza si sta muovendo dopo l’esonero di Dario Bolzan avvenuto il giorno successivo alla sconfitta casalinga con l’Azzurra Colli. Al momento la squadra rossoblù è stata affidata al tecnico delle giovanili Massimo Ciccioli. L’attaccante Francesco Del Gobbo e il centrocampista Nicolas Sfasciabasti, entrambi della Sangiustese Vp, sono stati convocati nella selezione under 19 regionale che iniza a prepararsi in vista del Torneo delle Regioni che si svolgerà in Liguria a marzo. Il raduno si svolgerà martedì alle 16.15 il campo Comunale "Daniele Montenovo" di Camerano.

La Santegidiese ha messo gli occhi sul difensore Matteo Nicolosi della Maceratese. La trattativa potrebbe anche concludersi considerando che il giocatore non è impiegato con costanza nella formazione biancorossa. Sembra essersi raffreddata la pista che portava l’ex biancorosso Giordano Napolano alla Sangiorgese, oltretutto il giocatore sta cercando una sistemazione in una categoria superiore. In Promozione si separano le strade tra il Casette Verdini e il centrocampista Nicolas Rango. In Prima categoria la Settempeda e Matteo Mulinari sono di nuovo insieme. Ha infatti trovato una sistemazione il difensore centrale settempedano dopo la rescissione con il Casette Verdini e fra tante possibilità è arrivata una scelta soprattutto di cuore, ovvero riabbracciare la squadra del proprio paese. Per il giocatore si tratta del terzo ritorno a casa.