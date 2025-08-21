Mercato: l’attaccante si allena a montecchio. K Sport, c’è Broso

Con due giorni di anticipo rispetto allo scorso anno il Comitato Regionale Figc ha diramato ieri il calendario della Coppa Marche di Prima categoria. La prima fase della manifestazione regionale inizierà domenica 7 settembre 2025 (con gli anticipi a sabato 6 settembre) e proseguirà nei giorni di sabato 13 e domenica 14 settembre e mercoledì 08 ottobre 2025. Le 57 Società iscritte al primo turno sono state raggruppate in 15 gironi composti da 3 squadre e 3 gironi composti da quattro squadre con criteri di vicinorietà stabiliti dal Comitato Regionale presieduto da Ivo Panichi.

Il calendario delle provinciali impegnate nella 1ª giornata. Sabato 6 settembre, ore 15,30: Audax Piobbico-O.Macerata Feltria (rip. Avis Sassocorvaro); Marotta Mondolfo-Atletico Mondolfo 1952; Muraglia- Osteria Nuova (ore 15). Domenica 7 ore 15,30: Peglio-Falco Acqualagna; Real Altofoglia-Mercatellese.

Mercato. Il Chiesanuova (Eccellenza) ha annunciato l’ingaggio del portiere Michele Monti, classe 1999, ex Sangiustese e Monturano. L’eterno di difesa Manuel Allegrucci (2003) ex Alma J Fano è approdato alla Lucchese (Eccellenza Toscana) allenata da mister Pirozzi ex Atletico Ascoli. L’attaccante Denny Carsetti (ex Gallo, Urbania; Villa San Martino e O.Marzocca) classe 1986 è un nuovo giocatore del Matelica (Eccellenza). Si stanno allenando con la K Sport Montecchio Gallo l’attaccante Broso (foto, ex Fossombrone) e il difensore centrale Enrico Mistura nella passata stagione prima a Matelica e poi nel Fabriano Cerreto.

am.pi.