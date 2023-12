Mercato. Maceratese, si complica per Diarra. Piacciono i difensori Kukic e Casale

Al momento appare in salita la strada per il centrocampista Boubacar Diarra dell’Atletico Ascoli sul quale hanno messo gli occhi anche club di serie D, ma nel calcio mai dire mai. La società biancorossa deve fare diverse operazioni perché quanto visto e fatto finora è molto lontano dalle aspirazioni estive: in questo profondo maquillage non è da escludere che possa cambiare casacca l’esterno offensivo Rosario Di Ruocco. I biancorossi stanno cercando un difensore centrale e le strade portano all’Atletico Ascoli e a Montegranaro dove rispettivamente giocano Vincenzo Casale e Milan Kukic. Restando anora in Eccellenza, può essere Montefano il futuro dell’attaccante Manuel Dell’Aquila per il quale si può parlare di ritorno avendo indossato la casacca viola fino allo scorso anni, in estate ha firmato per il Matelica ma poi le strade si sono separate. La società viola ha inoltre ufficializzato l’addio del difensore Ignacio Valler che vanta tre presenze in Coppa Italia e due in campionato.

L’Aurora Treia affida la conduzione tecnica a Marco Moretti, allenatore della Juniores, e si separa dai giocatori Lorenzo Perfetti e Manuele Ramadori. L’Aurora Treia sta inoltre per abbracciare di nuovo il giovane centrocampista Lorenzo Vicomandi, lo scorso anno alla Futura e in questo alla Sangiorgese.

L’Atletico Macerata ha ufficializzato di avere tesserato il mediano Saverio Caraceni, mediano classe 1986, che ha indossato le maglie di Loreto, San Biagio, Porto Potenza, Monteluponese ed Elfa Tolentino. L’Helvia Recina si è assicurato il centrale difensivo Matteo Mariani, il classe 2000 è cresciuto nel vivaio del Tolentino e poi ha maturato esperienze nel Portorecanati, con il Montecosaro e arriva dall’Elite Tolentino dopo le due stagioni passate alla Juve Club.