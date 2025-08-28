Mercato. Montecchio-Gallo pesca il bomber. Broso ha detto sì alla K Sport

La Delegazione Provinciale della Figc, Comitato Regionale, ha pubblicato il calendario della Coppa Marche di Seconda categoria. Le società iscritte (106) per il primo turno sono state raggruppate (tramite sorteggio con criteri di viciniorità) in 32 gironi distinti in due sottogruppo di sedici squadre cadauno. Dodici le squadre del pesarese iscritte in questa competizione e inserite nei gironi 1,2,3 e 4, gironi composti da 3 quadre ciascuno, riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. Nella terza giornata si volgerà la gara che vedrà impegnate le due squadre che non si sono incontrate e giocherà in casa quella che ha disputato la prima gara in trasferta. Sarà promossa al turno successivo la squadra prima classificata di ogni girone.

Il programma della prima giornata sabato 6 settembre ore 15,30. Girone 1: al Comunale "Ceccarini" di Sant’Angelo in Vado: Vadese-Santangiolese (riposa Durantina Santa Cecilia). Girone 2: al Comunale "Campo n 1" di Cantiano (ore 15): Cantiano Calcio-Cagliese (riposa Viridissima Apecchio). Girone 3: al comunale "Vertunno" di Isola di Fano (ore 15,30): Isola di Fano- Us Fortuna Fano (riposa Viri Fortes Adriatico). Girone 4: al Comunale "S. Maria dell’Arzilla" Pesaro (ore 14,30.) Arzilla-Gradara Calcio (riposa Valfoglia Tavoleto). La seconda giornata è prevista per domenica 14 settembre alle ore 15,30, la terza giornata la domenica dell’8 di ottobre sempre alle ore 15,30 ma naturalmente con la possibilità di anticipare al giorno prima (sabato).

Mercato. Dopo Puglia è ufficiale alla K Sport Montecchio Gallo l’ingaggio dell’attaccante ex Fossombrone Antonio Broso classe 1991 (foto) che prima di militare nel club metaurense ha giocato nella Vigor Senigallia e in precedenza all’Alma Juventus Fano, ora alla K Sport dovrebbero arrivare un paio di Under classe 2007. Rimane vigile sul mercato il Fossombrone. Il Fabriano Cerreto (Eccellenza) ha ingaggiato il centrocampista Alessio Bracciatelli (classe 1988) ex Maceratese e il difensore Marco Toma (2005) e che nella passata annata si è diviso in Eccellenza Umbria tra Atletico Bmg e Pontevalleceppi Ripa. Sempre il Fabriano starebbe valutando l’ingaggio di Sebastiano Galloni, classe 2000 nella passata stagione giocatore del Gallipoli (Eccellenza pugliese). Due nuovi arrivi nel Trodica neo promossa in Eccellenza, nello specifico sono stati ufficializzati: Gianluca Bugaro esterno offensivo classe 1993 ex Osimana e Tommaso Gaspari, centrocampista classe 2005 ex Sangiustese. Mirco Severini, attaccante classe 1997 è un nuovo giocatore dell’Osimana, ex Alma Juventus Fano nel 22-23 ha poi giocato per due stagioni nell’Atletico Ascoli.

am.pi.