Mercato. Moschetta dalla Maceratese al Casette Verdini

Adesso c’è anche l’ufficialità: l’esperto difensore Mattia Moschetta è ora un calciatore del Casette Verdini. Il giocatore ha firmato per questa società di Promozione dopo l’esperienza appena chiusa con la Maceratese, nel Casette Verdini ritrova come allenatore Roberto Lattanzi che ha avuto a Montefano e fino a poco tempo fa nel capoluogo. Due rinforzi per l’Urbania, formazione che occupa la sesta piazza nel campionato di Eccellenza. La società pesarese si è assicurata dal Fano il centrocampista Manuel Zingaretti, classe 2001, dal Fossombrone è ritornato Pietro Salvi. Nei giorni scorsi Andrea Petrucci ha rescisso con il Tolentino, il giocatore è molto vicino a ritornare all’Azzurra Colli ma piace anche al Montegiorgio. L’attaccante Giordano Bardeggia, ora al Montegiorgio, è tra quei nomi che le dirigenze di Azzurra Colli e Jesina ritengono ideali per le loro squadre. Il Matelica potrebbe farsi vivo con il centrocampista Amedeo Massei se dovesse andare via dalla Maceratese, piace anche il centrocampista Massimiliano Trillini, ma sono minime le possibilità che il giocatore possa lasciare la Sangiustese Vp. La Santegidiese è alla ricerca di un difensore e Ruggero Lanza è uno dei profili individuati nel caso in cui il giocatore dovesse lasciare il Tolentino. Nel campionato di Prima categoria, c’è da registrare la separazione consensuale tra il Portorecanati e il difensore Davide Guzzini.