MERCATO. Ongaro e Mignani. Cutolo non ha fretta. Le strategie

Dopo il rinnovo di Trombini (contratto fino al 2027) l’attenzione adesso in casa Arezzo torna a concentrarsi sui movimenti in entrata. A dire la verità - come spiegato nei giorni scorsi dal ds Cutolo - nei piani del Cavallino oltre al prolungamento con il portiere c’è anche quello con Santoro, atteso salvo sorprese nei prossimi giorni.

Sul fronte offensivo restano aperte le piste che conducono a Ongaro e Mignani. Per il primo (autore di una doppietta nell’ultima uscita del Novara) non è un mistero l’interesse di Cutolo, ma c’è da capire se le recenti prestazioni possono o meno creare qualche intoppo. Mignani è il nome che scalderebbe i cuori della piazza. Il figlio d’arte però è ambito in serie B, l’Arezzo ha chiesto informazioni, ma la Pianese ha sbatutto la porta in faccia anche se ovviamente poi davanti ad una offerta adeguata mai dire mai.

Ovvio però che c’è la serie cadetta da battere eventualmente per quello che sarebbe sulla carta un investimento anche e soprattutto in ottica futura. In difesa la partenza di Masetti ha di fatto reintegrato Del Fabro che complice un ingaggio pesante non è detto trovai facilmente sistemazione altrove. Da capire il futuro di Gucci (piace in D e alla Vis Pesaro, diretta concorrente dell’Arezzo) e quello di Gaddini.