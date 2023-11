Mercato: piace l’ex Cesena Alessandro, ora alla Samb, ma la strada è in salita. Offerte per Persichini: può partire se arriva un nome di peso

Il calciomercato di serie D emette i suoi primi vagiti, in vista della riapertura delle liste fissata per venerdì 1° dicembre (chiusura il 22 dello stesso mese). Una finestra, quella di ’riparazione’, nella quale sarà possibile il trasferimento di ‘giovani dilettanti’ e ‘non professionisti’ tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lnd. La macchina del Forlì si è già messa in moto.

Lontano da occhi e orecchi indiscreti il ds Cristiano Protti (nella foto) lavora alacremente sulla rosa, coniugando l’intenzione di puntellare la squadra con quella di non appesantire il monte ingaggi. Previsti movimenti, in entrata e in uscita, in ogni reparto. In difesa il serio infortunio occorso a Signore (operato al gomito sinistro) ha aperto una falla che rende ineludibile l’ingaggio di un giovane terzino di complemento, capace di rappresentare una valida alternativa a Rossi. Da valutare, poi, la posizione di Lorenzo Checchi, il cui spazio, complice l’innesto di Drudi, potrebbe assottigliarsi notevolmente; non è escluso che l’esperto centrale toscano, giunto a settembre, possa salutare anzitempo.

Chi ha già levato le tende, invece, è l’oggetto misterioso Valerio Faccenna, 18enne terzino destro che ha chiuso la sua infelice esperienza forlivese con appena una comparsata in Coppa Italia, nel ko (1-3) contro l’Imolese. In arrivo una mezzala per ampliare il ventaglio di soluzioni a disposizione di mister Antonioli.

Ed è davanti che il Forlì dovrebbe subire il restyling più accentuato, intanto perché il parco attaccanti biancorosso è da overbooking: in predicato di fare le valigie per altri lidi c’è Calì, la cui esclusione dall’elenco dei convocati per il derby con il Ravenna è piuttosto eloquente. Mentre Persichini, stando ai rumors di radio mercato, sarebbe attenzionato da diversi club di serie D, tra i quali anche un paio di nobili decadute (Piacenza e Prato), e dovrebbe partire. Rebus Babbi. Nel mirino un esterno d’attacco di spessore: pazza idea Danilo Alessandro, ma l’ex cesenate difficilmente si sposterà da San Benedetto del Tronto. Marco Lombardi