Mercato: presi un difensore, un attaccante e un portiere esperto. Ceduti Maressa, Chiorra e Falco. Arrivano Fontanarosa, Torregrossa e Ravaglia

Come da previsioni è stata un’ultima giornata di mercato campale per la Carrarese che si è aperta con la cessione a titolo definitivo al Novara del centrocampista Tommaso Maressa, mai utilizzato in stagione, e la cessione al Campobasso del trequartista Pippo Falco, sempre a titolo definitivo. I colpi in entrata sono arrivati nel pomeriggio. Il primo squillo è stato l’acquisto dalla Salernitana con contratto fino al 30 giugno 2025 dell’attaccante Ernesto Torregrossa (nella foto). L’italo-venezuelano classe 1992 ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto con 41 presenze in serie A (Brescia e Sampdoria) condite da 8 gol e 218 in serie B (Crotone, Trapani, Brescia, Pisa e Salernitana) nobilitate da 58 gol e 33 assist. Il centravanti, il cui rendimento nell’ultima parte della sua carriera è stato pregiudicato da qualche problema fisico, è reduce da una prima parte di stagione non convincente a Salerno dove ha totalizzato 11 presenze con soli 334 minuti giocati senza mai segnare e sbagliando un calcio di rigore. Torregrossa cercherà riscatto all’ombra delle Alpi Apuane dove fra due giornate ritroverà proprio la sua ex squadra.

Il secondo rinforzo è arrivato in difesa con la Carrarese che ha preso in prestito dall’Inter il classe 2003 Alessandro Fontanarosa che aveva iniziato la stagione alla Reggiana. Il mancino napoletano, che nella serie cadetta ha già collezionato 31 gettoni con le maglie di Cosenza e Reggiana, sarà il vice Imperiale.

Nel finale di serata c’è stato spazio anche per uno scambio di prestiti tra i pali. La Carrarese ha accolto dalla Sampdoria l’esperto portiere Nicola Ravaglia (classe 1988) facendo fare il percorso inverso al giovane Niccolò Chiorra (classe 2001) che sempre a titolo temporaneo si è trasferito al club blucerchiato. Con questa operazione la società di Piazza Vittorio Veneto si è tutelata aggiungendo a Fiorillo un altro portiere navigato in attesa del rientro dall’infortunio del suo titolare del ruolo Marco Bleve.

Gianluca Bondielli