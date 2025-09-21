Mercato sempre vivo. Colpo dei Leoni!. A centrocampo arriva Paulinho

Arriverà un rinforzo a centrocampo per il Poggibonsi: il brasiliano Paulinho. Nella conferenza stampa post gara, Federico Barontini ha in pratica "annunciato" - rispondendo a una domanda di colleghi a proposito della gara di mercoledì dei giallorossi allo Stefano Lotti con il Vivi Altotevere Sansepolcro - il prossimo ingresso nella rosa del calciatore paulista. Da parte del Poggibonsi occorre però dimostrare di saper reagire alle avversità. E il momento è adesso, in una fase nella quale tutto sembra congiurare. Lo zero in classifica, l’insolita catena di espulsioni, gli infortuni gravi: dopo Mazzolli, a quanto pare, anche per il promettente diciassettenne Biagiotti si prospetta uno stop non breve. Insomma, un avvio choc da più profili, per il quale è necessaria una risposta dai giallorossi, a tratti bravi nelle prove e per ora poco concreti nei riscontri dei singoli match. In tutto ciò non manca un segnale - il ritorno fra i titolari di Lorenzo Borri, per esempio - da vivere al pari di una speranza da cullare per un domani meno ostile ai colori. I Leoni hanno probabilmente peccato di superficialità nel match d’esordio a Terranuova Bracciolini, ma nei due successivi impegni non si può dire che abbiano sfigurato del tutto, al cospetto di altrettante big come Follonica Gavorrano e Siena. La posizione di coda è, purtroppo per il Poggibonsi, una realtà con la quale misurarsi. Il tempo per rialzare la testa, c’è. Ora la preparazione per la sfida infrasettimanale. Attesi il 24 settembre altri ex del Poggibonsi - Vitiello, Belli, Massai - oggi componenti di un Vivi Altotevere Sansepolcro reduce dal pari interno, 1-1, proprio con il Follonica Gavorrano.

Paolo Bartalini