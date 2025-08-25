Mercato sempre vivo. L’allenatore Bellazzini ha parlato chiaro: "Alla nostra rosa mancano due giocatori»

Il punto sul mercato bianconero lo ha fatto direttamente mister Bellazzini sabato sera in sala stampa dopo il rovescio subito contro il Cittadella Vis Modena. "Mancano un paio di giocatori per completare del tutto una rosa già molto avanti numericamente". In estrema sintesi l’ex allenatore del Ghivoborgo si aspetta un altro difensore centrale e una seconda punta per giungere ad avere tutte le ‘coppie’ o quasi in tutti i ruoli. Portieri a parte, con i tre 2007 Di Vincenzo (per ora ai box), Michielan e Paolucci, la difesa è oggettivamente con la coperta corta. Al momento ci sono quattro centrali puri, due mancini (Cavallari e Zanoni) e due destri (Somma e Conti). Poi ci sono i 2007 Lapadatovic, impiegato in qualche occasione nei finali di gara sul centro destra, e anche Calamai che però sembra essere indietro nelle scelte. Servirebbe quindi un 2006 con un po’ di esperienza per aumentare la batteria difensiva e prevenire eventuali problemi legati ad infortuni o squalifiche. Poi come è noto manca una seconda punta (o trequartista) che si posizioni alle spalle di Menghi o Giannetti e che completi un reparto un cui ci sono solo Nardi, Lucas e Noccioli. Negli altri settori invece scelte chiuse e definitive, almeno per ora. I mediani davanti alla difesa sono Barbera (2004), Rossi (2006), Masini (2005) e Vlahovic (2005) più il 2007 Rogani visto che Mastallli è fin dall’inizio fuori dal progetto tecnico ed in cerca, al momento senza grosse novità, di una sistemazione. Gli esterni a tutta fascia, che nella idea di Bellazzini sono praticamente degli attaccanti, sono invece quattro con le due coppie già formate: a destra Ciofi (2004) e Tosini (2006) mentre a sinistra l’over Vari, fedelissimo del tecnico pisano, e il 2006 Loconte, alla prima stagione tra i ‘grandi’.